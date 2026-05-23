La Lotería Nacional deja un premio de 120.000 euros al número en Espinosa de los Monteros
El boleto premiado, con el número 43.481, ha sido vendido en la Administración número 2 de la localidad burgalesa, situada en la calle El Sol, número 5.
Más información: El segundo premio de la Lotería Nacional viaja hasta Valladolid y Soria: miles de euros por décimo
Noticias relacionadas
- El segundo premio de la Lotería Nacional viaja hasta Valladolid y Soria: miles de euros por décimo
- Castilla y León se suma a la lluvia de miles de euros del sorteo de la Lotería Nacional: dos provincias con premio
- La Lotería Nacional deja parte de su segundo premio, con 60.000 euros al número, en Palencia y León
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un segundo premio, dotado de 120.000 euros al número, en el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros.
El boleto premiado, con el número 43.481, ha sido vendido en la Administración número 2 de la localidad burgalesa, situada en la calle El Sol, número 5.
Además, se han vendido boletos ganadores del primer premio, el 70.272, dotado de 600.000 euros al número, en las provincias de Barcelona, Cádiz, Sevilla, Jaén, Lérida, Madrid e Islas Baleares.
También se han vendido otros boletos del segundo premio en las provincias de Almería, Guadalajara, Murcia, Tarragona y Toledo.