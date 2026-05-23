La Lotería Nacional deja un premio de 120.000 euros al número en Espinosa de los Monteros

La Administración de Loterías número 2 del municipio burgalés de Espinosa de los Monteros

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un segundo premio, dotado de 120.000 euros al número, en el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros.

El boleto premiado, con el número 43.481, ha sido vendido en la Administración número 2 de la localidad burgalesa, situada en la calle El Sol, número 5.

Además, se han vendido boletos ganadores del primer premio, el 70.272, dotado de 600.000 euros al número, en las provincias de Barcelona, Cádiz, Sevilla, Jaén, Lérida, Madrid e Islas Baleares.

También se han vendido otros boletos del segundo premio en las provincias de Almería, Guadalajara, Murcia, Tarragona y Toledo.