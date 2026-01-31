Castilla y León se suma a la lluvia de miles de euros del sorteo de la Lotería Nacional: dos provincias con premio

La fortuna ha vuelto a repartirse este sábado, 31 de enero, en el sorteo de la Lotería Nacional, que ha dejado importantes premios por toda España y también en Castilla y León, donde el primer premio ha tocado en las provincias de León y Palencia.

El número 37376, agraciado con el primer premio, ha repartido 600.000 euros al número, lo que supone 60.000 euros por décimo.

En la Comunidad, este número se ha vendido en dos administraciones: una situada en la calle Párroco Pablo Díez, 94, en Trobajo del Camino (León), y otra en la avenida de Asturias, 10, en la ciudad de Palencia.

Además de Castilla y León, el primer premio también ha sido despachado en otros puntos del país como Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), San Vicente del Raspeig (Alicante), El Ejido (Almería), Córdoba, Jaén, Úbeda, Monte Lentiscal (Las Palmas), Castroverde (Lugo), Madrid y Málaga, donde la suerte ha vuelto a sonreír con especial intensidad.

Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 18699, dotado con 120.000 euros al número (12.000 euros por décimo), se ha vendido en administraciones de Vigo y A Estrada (Pontevedra), Onil (Alicante) y Madrid.

Los reintegros de este sorteo han recaído en los números terminados en 0, 6 y 9. En esta ocasión, el décimo estaba dedicado al 70 aniversario del Hospital Vall d’Hebron, una de las instituciones sanitarias más emblemáticas del país.