El segundo premio de la Lotería Nacional viaja hasta Valladolid y Soria: miles de euros por décimo

El sábado ha traído la fortuna a la provincia de Soria y a la ciudad de Valladolid. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este 14 de marzo ha dejado un pellizco de alegría en tierras castellanas y leonesas, concretamente en la localidad de El Burgo de Osma. Pero además, también en el paseo Zorrilla, 83 de Valladolid.

La administración de lotería situada en la Avenida Juan Carlos I, 16 (Receptor 74185), ha sido la encargada de repartir parte del Segundo Premio, que ha correspondido al número 29.203.

Además, en la administración de Paseo Zorrilla, 83, repartido a través de la web, se han vendido más números de este décimo.

Este número está dotado con 120.000 euros a la serie, supone una inyección económica para los afortunados poseedores de los décimos premiados en el municipio soriano.

Aunque Soria y Valladolid han sido las protagonistas en nuestra comunidad, el segundo premio ha estado muy repartido por la geografía española, vendiéndose también en provincias como Alicante, Asturias, Castellón, Córdoba, Baleares, Madrid, Toledo y Valencia.

Por su parte, el Primer Premio ha pasado de largo por Castilla y León. El número agraciado ha sido el 52.847, dotado con 600.000 euros. En esta ocasión, la suerte se ha concentrado íntegramente en Alicante, en la Administración nº 16 ubicada en la calle San Mateo.

Además de los premios mayores, el sorteo ha dejado los siguientes resultados para las extracciones especiales:

Cuatro cifras: 1.467, 1.676, 3.334 y 8.921.

Tres cifras: 116, 179, 227, 236, 416, 485, 656, 675, 788 y 985.

Dos cifras: 09, 17, 39, 65, 70, 80, 89, 90 y 97.

Reintegros 7 - 5 - 1