La Lotería Nacional deja parte de su segundo premio, con 60.000 euros al número, en Palencia y León
Gracias al número 97.196, en el sorteo que se ha celebrado en la noche de este jueves.
La Lotería Nacional ha vuelto a sonreír a Castilla y León y ha dejado parte del segundo premio, valorado en 60.000 euros al número en Palencia y León, gracias al número 97.196.
En concreto, la suerte la ha dado la administración ubicada en Los Abetos, 9, en la capital palentina, y la que se ubica en la Avenida José María Fernández, 40, en la leonesa.
El primer premio, con 300.000 euros al número, ha recaído en el 90.620 y ha estado muy repartido por diversos puntos de la geografía española, sin suerte para nuestra región.
Los reintegros han sido los números 0, 9 y 5.