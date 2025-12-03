Los vecinos de un pueblo de León piden un nuevo puente a los Reyes Magos: "Es una necesidad vital y un sueño"

La Junta Vecinal de Remolina, pedanía del municipio de Crémenes (León), ha solicitado este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la ejecución del nuevo puente sobre el río Esla cuyo proyecto fue licitado en agosto de 2007 por un importe de 1.855.111,03 euros y que tenía como objetivo principal evitar que el caudal de desembalse pasara tan cerca del puente actual.

Los vecinos han utilizado la original fórmula de una carta a los Reyes Magos para realizar su petición. "Este año, la petición que os llega desde Remolina (León) no es un juguete, sino una necesidad vital y un sueño. Quien os escribe es una niña, pero lo hace con la voz de todos los vecinos, especialmente la de mi abuelito. Mi abuelo está muy triste, y lo único que puede devolverle la sonrisa es que se cumpla una promesa: la construcción del nuevo puente de acceso a nuestro pueblo", escriben.

En la misiva se recuerda que el puente actual "es peligroso" y que "el único camino para entrar a Remolina es viejo y tiene limitaciones de carga". "Durante la construcción del pantano, soportó más peso del que fue construido para resistir", afirman, y recuerdan que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) "licitó el proyecto en agosto de 2007 con una inversión de 1.855.111,03 euros".

"El nuevo puente prometido cruzaría el río Esla y estaba diseñado para evitar que el caudal de desembalse pasara tan cerca del puente actual. Majestades, han pasado 18 años desde que se reconoció el deterioro y se adjudicó la obra. El problema no es que no se sepa. Los vecinos de Remolina han hecho todo lo posible para que se cumpla la promesa", señalan.

Y recuerdan que "se contactó a la CHD para solicitar la construcción del puente y responden que están estudiando el proyecto". "De hecho, están realizando un minucioso estudio de detalle del aliviadero lateral de la presa de Riaño", añaden.

"Vosotros, que sois mágicos: este año solo os pido una cosa para mi abuelito. Os suplico que intercedáis ante la Confederación Hidrográfica del Duero para que cumplan con el compromiso de la construcción del puente de Remolina. Es la única posibilidad que me queda de ver sonreír a mi Abu por primera vez. Cuando lleguéis a Remolina, con ver un simple guiño vuestro, sabré que habéis recibido mi carta y que haréis lo posible por cumplir este sueño", señalan.

Y concluyen la carta con un emotivo mensaje. "Os aseguro que los vecinos seremos más generosos y dejaremos roscas de soplo, mazapanes y sequillos para vuestro séquito. ¡Majestades, os agradezco de corazón que hagáis feliz a una niña y a su abuelito!", zanjan. La petición de todo un pueblo a los Reyes Magos para que su sueño se haga realidad después de 18 años de espera.