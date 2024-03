La CHD se compromete con los agricultores a “flexibilizar” algunas restricciones medioambientales

Los tractores han vuelto a tomar las calles de Valladolid en una nueva jornada de protesta. Sin ser tan numerosos como otras veces y con otro tipo de protestas se congregaban en el centro de Valladolid para movilizarse por las entrañas de la ciudad. En este caso, lo han hecho en protesta por la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero. Partían desde el Paseo de Filipinos unos 12 tractores y cerca de 200 personas a pie que sostenían una pancarta en la que se podía leer 'Nuestro futuro depende del agua'.

En este sentido, desde la confederación se han comprometido a "flexibilizar" algunas restricciones medioambientales después de que les hayan hecho entrega de las 12 reivindicaciones que llevaban en el Plan de Acción de Aguas Subterráneas y de la reunión mantenida con los representantes de las organizaciones agrarias.

El presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, matizaba que esta manifestación está organizada en defensa de las aguas subterráneas y de regantes; y que "va en contra" de las políticas que lleva a cabo la CHD. "Los regantes vienen desde hace años sufriendo políticas y represión de este organismo, sancionador y recaudador", lamentaba.

Los tractores al inicio de la manifestación

Asimismo, recordaba que la relación entre los agricultores con la CHD "nunca ha sido bueno" dado que, por medio, han existido "amenazas, sanciones y multas". Por ello, pedían a la presidenta, María Jesús Lafuente, que organizara una Mesa de Negociación con los regantes para hablar de "temas enquistados desde hace mucho tiempo".

Por otro lado, pedían eliminar las sanciones y multas "pasadas, presentes y futuras". Dado que algunas alcanzan los 20.000 euros por "regar una parcela que no corresponde". Lo que tilda de "barbaridad" y critican que es "más cara la sanción que la tierra".

Uno de los agricultores informando sobre las reivindicaciones

Estas eran solo algunas de las 12 reivindicaciones que han registrado en la CHD y que han entregado a su presidenta con el objetivo de que les escuche y atienda a las peticiones que tienen pendientes. "Nos negamos a firmar el Plan Hidrológico aprobado por el Miteco hace un año. Se hizo sin consensuar ni tener en cuenta a participantes y a quienes nos beneficiaba", lamentan.

Y es que, paradójicamente, en el Día Mundial del Agua, los agricultores lamentan que "no pueden regar porque no tienen". Una movilización que ha ido discurriendo hasta la calle Muro, donde se han parado frente a la puerta de la CHD, aunque con algún que otro incidente con la Policía dado que no les dejaba avanzar hasta la zona.

Representantes de organizaciones agrarias y agricultores independientes registrando plan de acción de aguas subterráneas en la CHD

Posterior a la reunión, la presidenta de la CHD ha asegurado que han "dialogado sobre todos los puntos" y que, en algunos, podrán "hacer algo" y en otros se ven "limitados por la legalidad". Recuerda que están en "directa comunicación y transparencia con los usuarios del agua, que el 90% son regantes".

En lo que a las sanciones se refiere, han especificado que en el caso de aguas subterráneas estas se multiplican. Aunque, aclara, están "escuchando, siendo benévolos y teniendo en cuenta todas las alegaciones". Sobre otro de los puntos que han tratado, la constitución de una mesa regante, no saben si será viable dado que primero lo deben estudiar.

"La CHD siempre trabaja en contacto directo y teniendo en cuenta las proposiciones de agricultores. Mínimo 13 veces al año se reúnen las juntas de explotación", asegura. Y, en lo que al Plan Hidrológico se refiere, se revisa cada cinco años -estando vigente hasta 2027-.

Reunión de la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, en una reunión con las OPAS

Finalmente, Lafuente ha matizado que esta confederación les ha "apoyado en todo momento" y que hay que "conservar las masas". Una reunión que, en definitiva, ha sido fructífera para ambas partes dado que la CHD se ha comprometido a "flexibilizar" ciertos aspectos y los agricultores han atendido todas las justificaciones relacionadas con los puntos que llevaban en sus reivindicaciones.