La suerte sonríe a Burgos: la Bonoloto deja un importante premio de miles de euros

El sorteo de La Bonoloto de este viernes ha dejado un premio de 35.688,70 euros en la ciudad de Burgos.

El boleto premiado, de Segunda Categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario, ha sido validado en el Despacho Receptor número 18.150 de la capital burgalesa, situado en la Avenida de los Derechos Humanos, número 42.

Además, ha habido otros tres premios de Segunda Categoría en la ciudad de Orense, en la localidad orensana de A Rúa y en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria.

De Primera Categoría no ha habido boletos acertantes, por lo que en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.