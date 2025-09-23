Imagen del cartel de una administración de Loterías

Valladolid

La Bonoloto reparte un premio de miles de euros en Valladolid

Un boleto acertante de segunda categoría ha sido validado en una administración de la ciudad.

La suerte ha viajado este martes, 23 de septiembre, a la ciudad de Valladolid de la mano del sorteo de la Bonoloto.

Allí, un agraciado se ha llevado un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario), dotado de 53.779,44 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº3 de Valladolid.

En el sorteo de este martes la combinación ganadora ha correspondido a los números 42-16-35-03-02-23, complementario 41, reintegro 2.

Imagen de archivo de una Administración de Loterías y Apuestas del Estado

De primera categoría no existen boletos acertantes, si bien, de segunda se han registrado otros dos, validados en Orihuela (Alicante) y en Palma de Mallorca.