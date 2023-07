Se llama tuk tuk y ya circula por Castilla y León: descubre qué es y para qué se utiliza

Hoy en día existen muchas formas de desplazarse por las ciudades, y también de conocerlas. Cada vez que visitas una ciudad nueva, intentas aprender todo sobre ella, sumergirte en su cultura y tradiciones, y no dejarte ningún rincón sin recorrer. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay una que se ha puesto especialmente de moda durante los últimos tiempos.

Su nombre es tuk tuk y puede que algunos aún no lo conozcan, pero seguro que gran parte no se han resistido a probarlos. Para quienes no sepan de ellos, se trata del medio de transporte por excelencia en Sri Lanka. Es un vehículo de tres ruedas propulsado por un motor de gasolina. Su nombre es un poco desconocido, aunque según apuntan distintas personas, se trata de una onomatopeya que emula el sonido que emitían los motores de los primeros vehículos.

Estos carricoches son una buena alternativa al transporte urbano. Sin embargo, en ciudades españolas donde se usa, con bastante frecuencia, como Segovia o Ávila, tiene un funcionamiento más turístico. Las empresas los utilizan para hacer recorridos por la ciudad y enseñarla de una forma más cómoda a los turistas.

Un tuk tuk circulando por Ávila @tuktukavila Instagram

Pero para saber más sobre ellos y las características que tienen, nadie mejor que Carlos Pérez, empleado de Tuk Tuk Ávila, quien asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León que este verano “están en auge”.

Ellos se encargan de realizar un recorrido turístico por las distintas zonas de la ciudad. En el caso de Ávila van por dentro de la muralla y paran en los distintos puntos de interés para que los turistas puedan aprovechar y hacerse fotos.

La duración es de unos 30- 35 minutos y los precios van oscilando. El de adulto es de siete euros y el de niño de cinco (de 3 a 12 años). Ahora en estos meses veraniegos hay una ruta nocturna desde las 22:00 horas para recorrer la ciudad y poder verla de otro color. Ya que, como es obvio, todo cambia -calles, monumentos, jardines- dependiendo de la hora en la que te encuentres. Esta tiene un precio de 9,5 euros por persona, independientemente de si es adulto o niño.

Lo curioso es que no solo son conductores que te van llevando a los sitios, sino que también hacen de guía. A la par que te acercan a un monumento, te explican sobre él. Los clientes cuentan con un audioguía, pero también con la información que el propio conductor les va ofreciendo durante el trayecto. Un dos en uno.

En verano el incremento del uso de tuk tuk es mayor. Pérez afirma que son cerca de 100 personas las que durante el fin de semana suben a estos originales medios de transporte. Entre semana la cifra ronda las 50-60 personas. En cada uno de ellos entran un máximo de 6 pasajeros, sin contar con el conductor.

“Es una manera de conocer la ciudad de forma diferente. Por ti mismo no te enteras de muchas cosas. Una forma cómoda, descubres muchas cosas que tú sólo no ves y es ameno. Además, ahora en los meses de verano no tienes que andar y se agradece por no pasar calor”, apostilla.

Un tuk tuk paseando por Ávila Tuk Tuk Ávila Facebook

Guerra con los taxis

Los tuk tuk no están teniendo del todo fácil y es que la guerra con los taxis está abierta. Lo cierto es que este tipo de vehículos circula bajo un vacío legal porque no están reconocidos como un medio de transporte de personas, sino que se encuentran en la categoría de actividad turística.

Hay en algunas ciudades como Barcelona donde están prohibidos, pero siguen funcionando con normalidad. “No intentamos hacer competencia a los taxis, nosotros somos turísticos”, afirma.

Y es que afirma que ellos comienzan la ruta y la finalizan en el mismo lugar. “Sólo algunas veces nos desplazamos a recoger a alguien que no puede venir al punto de encuentro, pero sino siempre salimos del mismo sitio”, aclara.

En lo relativo al acceso a distintas zonas de la ciudad, no tienen “ningún problema”. Pérez explica que, por ejemplo, algunas calles se vuelven peatonales durante el fin de semana pero a ellos les dan “permiso para poder pasar”.

Sigue los temas que te interesan