Orestes Barbero desmiente los preocupantes rumores sobre su silencio: "No estoy derrumbado y devastado"

El nombre de Oretes Barbero lleva tiempo sonando con fuerza en en el panorama social a causa de su longeva participación en Pasapalabra.

Sin embargo, su figura ha cobrado todavía más relevancia a raíz de que Rafa Castaño, el que llevaba mucho tiempo siendo su contrincante en el programa, se hiciese con un premio de más de dos millones de euros tras completar el mítico 'Rosco' del formato de Antena 3, pues, al parecer, a Orestes no le sentó nada bien que fuese Rafa y no él quien consiguiese la victoria.

Así se lo hizo saber un amigo suyo a un colaborador de 'Espejo Público', a quien supuestamente confesó que Orestes estaba "muy desanimado, pensando cuando no se le vinieron ciertas palabras que sabía" y a travesando un momento un tanto delicado.

Pese a todo ello, desde el momento en el que Rafa se hizo con el gran premio, Orestes despareció y, como si la tierra se le hubiese tragado, no volvió a pronunciarse públicamente. Esto ha sido bastante criticado, ya no solo por muchos de sus seguidores, sino también por rostros conocidos como Susanna Griso, quien ha llegado a reclaramarle: "Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión. Creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo”.

Y es que, al parecer, han sido las palabras de la célebre presentadora lo que ha llevado al burgalés a romper un silencio que, hasta la fecha, parece inquebrantable.

De este modo, Orestes ha recurrido a sus redes sociales para explicar el por qué de su inesperado hermetismo y también para desmentir que se encuentre en un momento delicado.

"Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones", ha empezado diciendo.

Tras ello, el burgalés ha aclarado que se encuentra "perfectamente" y "con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré cobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional".

Asimismo, Orestes ha aclarado que tomó la decisión de guardar silencio "tras este año y medio de vorágine", para así poder replegarse de lleno "en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con mis planes, obligaciones y seres queridos irrepetibles, entrando en esa decisión el pasar página por una temporada después de esta etapa, hasta nueva orden, como es lo más sano".

El exconcursante de Pasapalabra también ha aprovechado la ocasión para explicar que, por todo lo narrado anteriormente, desechó "toda entrevista y declaración, salvo unas pocas respuestas breves que dí justo el día después al canal de Castilla y León, y solo como un favor a un gran amigo personal que trabaja allí", ha aclarado.

Pero no solo eso. Orestes ha denunciado las críticas recibidas por querer permanecer a la sombra: "Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Lama, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días, indiscutiblemente fiable, satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando, para más inri, una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait".

Además, el burgalés ha desmentido que se halle "tan sumamente derrumbado y devastado" como se comenta, aclarando que está "con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido": "Por ello, me resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo", ha añadido.

"Espero que los medios que, ya sea consciente o inconscientemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse", ha concluido a modo de petición.

