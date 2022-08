Los 13 pueblos de Castilla y León que buscan vecinos y ofrecen casas desde 200 euros al mes

“Me voy a un pueblo a vivir”. Una frase que es muy fácil de decir, pero complicada de poner en marcha. Sobre todo porque en los municipios más pequeños se echan de menos servicios básicos y un ocio que se ha convertido en algo diario. Sin embargo, el programa Holapueblo quiere romper este cliché demostrando que existen pueblos donde hay casas por muy poco dinero y desde donde se puede impulsar los negocios.

La plataforma de lucha contra la despoblación del Grupo Red Eléctrica, Ikea y AlmaNatura se han unido para ayudar a personas con ideas de emprendimiento y deseos de vivir en el medio rural y las conecta con pueblos con baja densidad de población y que trabajan de forma activa para atraer nuevos vecinos. Y en esta ocasión, 13 pueblos de Castilla y León forma parte de esta edición. En algunos de ellos se ofrece vivienda desde 200 euros al mes, una ganga viendo en qué números se mueve el mercado, y a partir de ahí disponen de un catálogo de oportunidades laborales.

Las personas interesadas en vivir y emprender en uno de estos pueblos reciben asesoramiento sobre su idea de negocio y sobre la localidad que mejor encaja con su proyecto vital y emprendedor y son acompañados durante el proceso de cambio de vida. Como novedad en esta edición, Holapueblo ofrece también apoyo a personas que desean vivir en el medio rural, pero trabajar por cuenta ajena. Para ello, facilitará la contratación de personas desempleadas en pequeñas empresas de los municipios participantes que tienen puestos vacantes acompañándolas mediante un itinerario personalizado de inserción laboral. La inscripción puede realizarse en la web holapueblo.com/inscríbete/emprendedores.

BURGOS

Belorado

Oferta privada: Hay gran variedad tanto de alquiler (incluidas opciones de lonjas y vivienda o bar y vivienda) como viviendas en venta.

Oferta municipal: El ayuntamiento no cuenta con vivienda municipal.

Pradoluengo

Oferta privada: En alquiler con un precio entre los 200 y 300€. También hay opciones de viviendas en venta.

Oferta municipal: Cuenta con vivienda municipal sujeta a disponibilidad y cumplimiento de los criterios que el Ayuntamiento disponga.

Poza de la Sal

Oferta privada: cuenta con varias viviendas en venta, una de ellas en alquiler. El precio de venta va desde los 30.000 € hasta los 630.000 € (entre 50 y 613 m²).

Oferta municipal: el Ayuntamiento no cuenta con oferta municipal de vivienda.

Villadiego

Oferta privada: el municipio cuenta con varias viviendas unifamiliares para entrar a vivir.

Oferta municipal: Cuenta con vivienda municipal sujeta a disponibilidad y cumplimiento de los criterios que el Ayuntamiento disponga.

Villanueva de Argaño

Oferta privada: hay varias opciones para venta y también en alquiler.

Oferta municipal: Cuenta con vivienda municipal sujeta a disponibilidad y cumplimiento de los criterios que el Ayuntamiento disponga.

SEGOVIA

Boceguillas

Oferta privada: Hay oferta variada en venta y en alquiler, hay apartamentos desde 300€.

Oferta municipal: no existe oferta.

Lastra de Cuéllar

Oferta privada: Hay oferta variada en venta y en alquiler, hay apartamentos desde 300€.

Oferta municipal: no existe oferta.

PALENCIA

Herrera de Pisuerga

Oferta privada: Existen viviendas en venta, y en alquiler a partir de los 300 €.

Oferta municipal: Cuenta con vivienda municipal sujeta a disponibilidad y cumplimiento de los criterios que el Ayuntamiento disponga.

Villarramiel

Oferta privada: Amplia oferta de viviendas particulares en venta en el municipio. La oferta de alquiler actualmente es algo más escasa.

Oferta municipal: Aunque el Ayuntamiento no cuenta con vivienda pública, se compromete a poner en contacto a los nuevos pobladores con propietarios de viviendas para alquilar.

ZAMORA

Santibáñez de Vidriales

Oferta privada: amplia oferta de alquiler de viviendas unifamiliares y pisos desde 250€, además disponen de viviendas en venta en buen estado de conservación por alrededor de 50.000€.

Oferta municipal: cuenta con vivienda municipal sujeta a disponibilidad y cumplimiento de los criterios que el Ayuntamiento disponga.

Hermisende

Oferta privada: Existe una amplia oferta de viviendas y parcelas, tanto para alquiler como para venta El rango de precios oscila entre los 200 y los 350 euros.

Oferta municipal: Cuenta con vivienda municipal sujeta a disponibilidad y cumplimiento de los criterios que el Ayuntamiento disponga.

Villavendimio

Oferta privada: cuenta con 3 viviendas en venta, cuyo precio va desde los 16.000 € hasta los 25.000 € (entre 76 y 397 m²).

Oferta municipal: el Ayuntamiento no cuenta con oferta municipal de vivienda.

SALAMANCA

Aldea del Obispo

Oferta privada: cuenta dos viviendas en alquiler con precio a partir de 200€ al mes. También hay oferta de venta de vivienda en el municipio.

Oferta municipal: el Ayuntamiento no cuenta con una vivienda municipal disponible.

Para las provincias de Valladolid, Soria, Ávila y León en esta ocasión no hay oferta.

Desde Lima, de vuelta a casa en Valladolid

Un ejemplo de que este programa sirve es Daniel Paniagua, que nació en Mayorga (Valladolid), en plena Tierra de Campos, donde ha abierto Gafasvan, una óptica itinerante para atender a los municipios de la comarca. Cada día acude a un pueblo diferente para cubrir un problema social: el 89% de la población de más de 65 años -la mayoritaria en el medio rural- tiene algún defecto visual e importantes dificultades para desplazarse a la capital o una ciudad para acudir a una consulta óptica.

Vivió durante cinco años en Lima, Perú, trabajando para una multinacional sanitaria. “Allí pude comprobar la importancia de las relaciones entre personas. El sentimiento de comunidad y de protección entre los miembros que se da en los pueblos es un valor del que se carece en las ciudades. Eso es lo que pretendo fomentar”, relata. “Holapueblo me ha permitido darme cuenta de que abrir un negocio en el medio rural no es solo una visión de unos pocos sino que hay muchas ilusiones repartidas por toda España con un denominador común: devolver parte de lo que tu tierra te ha dado. Gracias a los grandes nombres que respaldan el proyecto nos sentimos más seguros: no estamos solos en el camino”, concluye.

