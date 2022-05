De grabar cámaras ocultas a modificar coches: Nacho CV, el youtuber pucelano con 20.000.000 de visitas

Con la llegada de YouTube, allá por 2006, mucha gente empezó a subir videos por diversión de caídas, chistes, monólogos… Todo triunfaba en la plataforma roja en sus primeros años. Sin embargo, tras cerca de un lustro el contenido empezó a virar en casi una única dirección: los videojuegos. WillyRex, El Rubius o Auronplay se hicieron famosos subiendo este tipo de contenido, aunque no fueron pocos los que siguieron los pasos de estos gigantes del entretenimiento. En Valladolid, un chico que apenas comenzaba el instituto decidió, acompañado de un amigo, abrir un canal donde subir sus partidas, ‘Mrnnaxo’.

Desde juegos hasta sketch o cámaras ocultas, el vallisoletano tocó todos los frentes posibles para intentar hacerse un hueco en la comunidad. Pero no fue hasta los 18 años, cuando consiguió su carnet de conducir, que descubrió su verdadera pasión: los coches. Mrnnaxo se convirtió en Nacho CV, un nombre mucho más apropiado para su nueva temática, y puso la mira en su primera víctima, un Renault Clío 1 del año 98, al que casi desguazó en la calle para dejarlo como nuevo. El video del proceso logró alcanzar más de 100.000 reproducciones, unas cifras impresionantes pues “lo normal eran 3.000 o 4.000”, comenta el youtuber.

Pero su gran explosión de crecimiento en la plataforma roja llego tras la llegada de un nuevo integrante a su familia, un Volkswagen Golf IV que renovó “casi gratis”. A pesar de esto, los buenos resultados se vieron ennegrecidos por una de las comunidades más tóxicas de internet, Forocoches. El estilo de Nacho CV, caracterizado por narrar sus videos con voz en off sin enseñar la cara, hicieron que los foreros de la comunidad de coches le tachasen de copiarse de Vicesat, uno de los youtubers con temática de motor más grandes y seguidos en España, con casi 3 millones de suscriptores.

El Toyota de Nacho CV

“Vaya clon”, “el Sat de Hacendado”, “la versión de Aliexpress”, “copia descarada” … Los forococheros no dudaron en criticar al vallisoletano, que aclara que “Vicesat es más conocido, por lo que yo soy el telonero, pero es solo coincidencia”. “Él empezó antes modificando coches y yo lo hice enseñando vehículos raros, clásicos o exóticos de gente que me escribía”, subraya Nacho CV. A pesar de las críticas y las comparaciones, no niega que Vicesat es “muy bueno, es un grande, le tengo mucho respeto y aunque la inspiración está, me fijo sobre todo en youtubers americanos como Doug DeMuro”.

Porque, aunque le comparen por sus videos de temática DIY (Do It Yourself, o ‘hazlo tú mismo’), su canal está más centrado en enseñar coches, hablar de su historia, motor, etc. Personas de toda Castilla y León, incluso de otras partes de la península como Madrid o Toledo, han contactado con él para enseñar su Hyundai coupé, Fiat 1100, Toyota Supra S de los años 80 o incluso su Ford Mustang V8, turismos que van desde apenas los 1.000 euros hasta otros que superan ampliamente las varias decenas de miles de euros.

El Toyota de Nacho CV

Esta clase de videos no suelen reunir la cantidad de visitas de los centrados en modificaciones y reformas, pero Nacho CV aclara que los coches “son un hobby muy caro, arreglar el interior y exterior de un coche como el Golf fueron tranquilamente cinco o seis meses, además que hay que narrarlo para que una persona a la que no le gusten los coches se lo trague entero, todo ese trabajo para un video de apenas unos minutos”.

A esto hay que sumarle que Nacho CV no estudió nada relacionado con el mundo del motor, todo lo aprendió de manera autodidacta, de videos de YouTube o tutoriales, un método que, aunque pueda parecer barato a priori, sale más caro casi que contratar un taller, al menos las primeras veces. “Hay que comprar herramientas, pierdes mucho tiempo, si lo haces mal tienes que repetirlo… Yo aprendí modificando un coche viejo y sencillo y por eso ahora tengo un nivel de mecánica sin haber estudiado”, aclara el youtuber.

La situación de la plataforma de videos de Google tampoco acompaña en estos momentos, que paga a los creadores de contenido dependiendo de las visitas que tengan, del país en el que vivan o de la publicidad que puedan insertar. Un problema que provoca que la remuneración varíe enormemente entre un mes y otro, lo que complica aún más la compra de coches y piezas para la modificación de vehículos, los videos favoritos de la audiencia de Nacho CV y del propio creador.

Tras más de 10 años en YouTube, el vallisoletano se ha convertido en, posiblemente, el youtuber de temática del mundo del motor más grande de Castilla y León y entre los primeros de toda España, consiguiendo 165.000 suscriptores. Aunque, si tuviese que destacar lo mejor de haber iniciado este viaje, sería la comunidad que ha creado, “los comentarios positivos, el éxito de los videos, ver a la gente que le gusta lo que hago, incluso me han escrito más de quince personas diciéndome que, tras ver el video del Toyota Célica, se lo habían comprado, da gracia”. Aunque siga viéndolo como un hobby, compaginar los estudios y la creación de videos es muy complicado, pero Nacho CV se muestra optimista y tiene claro sus próximos trabajos: “comprarme otro coche, modificarlo completamente de cero, hacer otro para circuito…”.

Sigue los temas que te interesan