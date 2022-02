La nueva trombectomía del Hospital de Salamanca evita secuelas neurológicas cruciales en ictus

El pasado 1 de febrero comenzaron a realizarse las guardias de veinticuatro horas desdobladas de radiología intervencionista central y periférica en el nuevo Hospital de Salamanca. Los cinco radiólogos intervencionistas, entre los que se encuentra el joven doctor Miguel Castaño, utilizan los equipos de última generación, desdoblan la guardia (por un lado los radiólogos periféricos y los neuro intervencionistas) y asumen la guardia localizada para poder tratar, con calidad y éxito, cualquiera de las urgencias intervencionistas que se puedan plantear las veinticuatro horas del día.

De esta forma, según explican a este diario, pueden realizar trombectomías -cirugía para extirpar un trombo (coágulo de sangre) de un vaso sanguíneo- ya en Salamanca, dentro de las opciones para tratar ictus sin necesidad de enviar pacientes a Valladolid, que era el anterior centro de referencia. Con ello, al poder hacerse en el nuevo Hospital de Salamanca, en todos los casos se evitan desplazamientos y se acorta el tiempo en el inicio del tratamiento, mejorando los resultados tanto para pacientes de Salamanca como de Zamora y Ávila. Dice el doctor Castaño que "el tratamiento de las trombosis cerebrales, la gran mayoría de ellas, se resuelven a veces solas, otras veces con medicamentos sistémicos intravenosos y un pequeño porcentaje, que afecta a grandes vasos de gran calibre de la cabeza, un tipo de ictus muy específico, que representa el 10 por ciento de los casos. Ese es el que nos llega a nosotros para hacerles un procedimiento de trombectomía mecánica".

"Son los más graves, los que no se solucionan de otra manera, porque el medicamento, lo que llamamos el disolvente, que es una medicación que se llama Actilyse, no consigue deshacerlo casi nunca. Entonces entramos nosotros con el método biomecánico, que es extraer el trombo y eso cuanto antes se haga mejor. Es un tratamiento muy eficaz". La trombectomía mecánica, aplicada hasta 24 horas después de sufrir un ictus, puede ser beneficiosa para los pacientes y aumentar en más del 60 por ciento las probabilidades de recuperación neurológica.

Un escáner a un paciente en el tratamiento por trombectomía mecánica en el Hospital de Salamanca

Pregunta: Doctor, ¿aunque es asunto de neurólogos, qué es un ictus, en términos generales?

Respuesta: Una interrupción brusca del riego vascular cerebral. Cuando tenemos una interrupción brusca del riego, bien sea la mayor parte de ellos, porque se corta el riego de algún sitio isquémico o porque se rompe la arteria, el ictus hemorrágico causa un déficit de la zona del cerebro donde afecta. Por ejemplo, puede afectar al habla, a la movilidad de las extremidades, a la comprensión. Eso ya depende un poco de la zona donde afecte.

P: O sea, podemos decir que es una obstrucción arterial.

R: Eso es, una interrupción del riego, bien sea isquémico, que es una obstrucción del flujo en la que se corta el riego. Y otra causa es que se rompa la arteria, que eso es ictus hemorrágico.

P: ¿Esta enfermedad tiene edad?

R: No hay. Es verdad que es más frecuente a partir de los 60 a 80 años, pero también existen ictus desde los 18 años. Hemos tenido pacientes de 25 años, y los ictus hemorrágicos sí que afectan a gente más joven. Es más frecuente cuanto más edad, pero también afecta a gente joven, incluso niños.

P: Cuando notamos que tenemos un ictus, ¿qué hacemos?

R: Acudir rápidamente a urgencias hospitalarias. Activar la ambulancia y venir al hospital para realizar todos los estudios precisos. A lo mejor el ictus, a no ser hemorrágico, no duele, no es como el infarto de miocardio. Esa es una gran dificultad a la hora de educar a la población, que tiene que acudir rápido porque no duele. En lo que se nota algo, a lo mejor que se cae un poco el labio, que tienes una dificultad para hablar, que tienes una dificultad para ponerte de pie, que tienes pérdida de fuerza, por eso hay que acudir rápidamente al hospital.

P. Explíquenos qué supone esta nueva unidad de Salamanca, sobre todo para el tratamiento de ictus.

R: En la unidad de neuro intervencionismo nos dedicamos al tratamiento vascular cerebral con trombectomía mecánica. Lo que supone es que ahora, desde el 1 de febrero, ofrecemos una atención continuada de 24 horas. De esta manera, la Unidad de Estudios de Salamanca pasa de ser un centro primario de ictus a ser un centro terciario. Eso significa que ahora estamos capacitados para ofrecer todos los tratamientos posibles a los pacientes que tienen un ictus en Salamanca, Ávila y Zamora.

P: Un Hospital de Referencia, al fin.

R: Eso implica ser un centro terciario, tenemos todos los tratamientos posibles y referencia para el área de Salamanca, Ávila y Zamora.

P: Y todo este moderno equipo es completamente nuevo.

R: Un equipo de última generación, de lo mejorcito que hay en medicina y que deseábamos mucho poder disponer en Salamanca.

Equipo de trombectomías del nuevo Hospital de Salamanca Luis Falcón

P: Usted se marchó fuera de Salamanca una vez terminada la carrera de Medicina, ¿cuál fue el motivo?

R: Estudié la carrera aquí. Pero quería especializarme en radiología para hacer intervencionismo, y mi compañero el doctor José Antonio me recomendó ir a Burgos, que en ese momento era un centro de la Comunidad que tenía mucha capacidad. La verdad es que fue un acierto, porque allí pude hacer muchas prácticas como residente. Allí me formaron, y luego continué formándome en el Hospital Marqués de Valdecilla, para regresar al Hospital de Burgos. Luego, cuando vas creciendo profesionalmente, me sale una oportunidad de ir a Mallorca y estuve allí con el doctor Gálvez, durante un año. Aprendí los métodos de la escuela francesa y otra forma de trabajar y crecer. Luego me llamaron del Hospital de Valladolid, porque les hacía falta una persona. Me fui a Madrid donde también existían problemas de personal. Y regresé al Hospital de Salamanca, a mi tierra, donde estoy ahora.

P: Regresa como otros jóvenes, sobradamente preparado.

R: Aquí había una necesidad de implementar este servicio. Al final es un orgullo venir a Salamanca y conseguir ir avanzando en lo que tú sabes, ayudar a la gente de tu ciudad y tu provincia, porque en Madrid hay mucha gente con este perfil, pero aquí no.

R: Regresamos otra vez al Hospital de Salamanca, a su departamento. ¿Cómo se activa esta unidad de futuro con un paciente que viene de la calle?

R: Un paciente que viene de la calle, primero pasa a urgencias cuando tiene una sospecha de ictus, desde donde se avisa al equipo de ictus. Existen unas escalas en el hospital que te indican que puede ser un ictus. Luego hay otras escalas para detectar si ese ictus puede En el momento que existe un gran vaso, se activa el servicio de radiología. Hacemos un escáner, que se llama multimodal, que frece unas imágenes muy precisas del cerebro. Luego un estudio de vasculación para confirmar eso y sigue un estudio de viabilidad cerebral. Ahí se realiza un estudio en el que vemos la cantidad de cerebro que no se puede salvar, y la cantidad de cerebro que se puede salvar, a la hora de decidir si le vamos a hacer la trombectomía.

P: Por tanto, doctor, existe tratamiento por parte de ustedes sobre el ictus.

R: Por supuesto. Una vez que se ha hecho un TAC multimodal, la verdad es que los TAC nos dan mucha información, muy precisa de los compañeros radiólogos, lo interpretan y sabemos si es un ictus de un pequeño vaso, si es hemorrágico o no. Ahí se decide el tipo de tratamiento. Si es una pequeña arteria y se sospecha que es una interrupción, ellos le aplican una medicación sistémica para deshacer ese pequeño trombo y luego le ingresan en la unidad de ictus. Si es una oclusión de gran vaso, nos llaman rápidamente, y preparamos la sala con total rapidez y realizamos una intervención súper rápida.

P: ¿Con estos nuevos equipos se pueden evitar muchas secuelas posteriores?

R: Es quizá el problema que teníamos aquí en Salamanca, que para hacer estos tratamientos con trombectomías mecánicas no estábamos capacitados, es decir, no teníamos el material suficiente. Cuando se instala todo este moderno y novedoso equipo, se evita que un porcentaje de pacientes tenga que hacer el desplazamiento a Valladolid, que hace perder mucho tiempo. Durante ese tiempo, las neuronas del cerebro que no están recibiendo la sangre se están lesionando y se están muriendo. Intentar hacer los tratamientos de trombectomías aquí, en este hospital, evita todo ese tiempo de desplazamiento, con lo cual las secuelas de este ictus son muchísimo menores cuando se trata de Salamanca que cuando hay que mandar al paciente a Valladolid, porque los resultados van a ser peores. No porque se haga mejor ni peor, sino porque se pierde tiempo en este traslado. En esta unidad de intervencionismo hicimos un análisis del subgrupo de los pacientes que entendíamos que eran de Valladolid, y los pacientes que teníamos del área de Salamanca, y los resultados clínicos eran mucho mejores en los de Valladolid por causa de ese tiempo perdido en el viaje.

P: ¿Qué es lo ideal cuando existe un ictus?

R: Al paciente le puede dar un ictus en cualquier situación. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que bien el propio paciente, bien los familiares, el médico de cabecera, el que esté allí, se dé cuenta rápidamente que le está dando un ictus y realizar un desplazamiento muy rápido a una unidad de urgencias, donde ya los especialistas determinarán alguna de las dos maneras de tratarlo. Pero lo ideal es que el diagnóstico se produzca muy pronto. Porque el ictus es una sintomatología.

P: ¿Qué produce un ictus?

R: Hay muchas causas, principalmente por la arterioesclerosis. Pero en general esas causas son enfermedades de personas mayores. Por eso los mayores, no porque el ictus prefiera al mayor, sino porque la patología que provocan ictus se da más en mayores, como la arterioesclerosis o la cardiopatía. Entonces es el primer concepto que a tener en cuenta. La forma de diagnosticarlo cuanto antes y quién sepa mejor. Por eso hay que educar a la población para reconocer los síntomas. Que funcione muy bien el 112, para que tenga un traslado muy rápido a una unidad de ictus y que en nuestro caso, que es lo que hemos venido a hacer, es que además de tratamiento médico del ictus, tengan a su disposición la trombectomía mecánica de la manera más rápida posible, porque eso va a evitar muchas secuelas, incluso la muerte de un paciente.

Nuevo equipo tromboctomía mecánica del Hospital de Salamanca

