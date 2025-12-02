Toro instala un nuevo punto con potencia de 22 kW para recargar dos coches eléctricos a la vez: "Rápido y eficiente"

El nuevo punto de recarga para coches eléctricos en Toro Fotografía: Ayuntamiento de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha puesto en servicio un nuevo cargador eléctrico en la calle Comedias con la búsqueda de una empresa que pueda gestionar los pagos y el mantenimiento de la instalación.

Este nuevo servicio cuanta con capacidad para la recarga de dos vehículos de dos vehículos de forma simultánea y una potencia máxima de recarga de 22 kW, lo que permite una “carga rápida y eficiente”.

La gestión del software estará a cargo de la empresa Thunder, especializada en soluciones para movilidad eléctrica, por lo que para su utilización será necesario descargar la aplicación específica de la marca.

Carlos Rodríguez, el concejal de Toro, ha incidido en que “fomentar la movilidad eléctrica contribuye a mejorar la calidad del aire y a reducir la contaminación acústica en Toro, ya que cada vehículo eléctrico que usa este punto, evita la emisión de 120 gramos de CO2 por kilómetro frente a un vehículo convencional”.

Este proyecto se alinea con los objetivos europeos de descarbonización y transición energética.

El punto de recarga ya está disponible para todos los usuarios que deseen utilizarlo, contribuyendo a que Toro avance hacia un modelo de transporte más limpio y respetuoso con el medio ambiente.