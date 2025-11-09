Una reyerta multitudinaria de madrugada deja heridos, entre ellos un menor, de distinta consideración en Benavente
Se desconoce si ha habido identificados o detenidos, así como las causas que motivaron la pelea.
Más sucesos: Aparece un cuerpo sin vida frente a un instituto de Zamora
Una pelea multitudinaria ha dejado varios heridos de distinta consideración esta pasada madrugada en Benavente (Zamora), donde se llegó a solicitar asistencia sanitaria para un hombre de 53 años que se había quedado inconsciente tras la reyerta.
Los hechos han ocurrido a las 03:14 horas en la calle Sancti Spiritus, según han informado fuentes del 112 de Castilla y León. El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil, a la Policía Local y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado hasta el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
Finalmente, ya en la citada vía, los servicios sanitarios han atendido al hombre de 53 años, quien ha sido evacuado hasta el Hospital de Benavente en una ambulancia de soporte vital básico.
Por otro lado, en la calle Sancti Spiritus también se ha atendido a otros dos hombres, de 43 y 17 años, quienes han sido dados de alta en el mismo lugar de los hechos.
Por el momento, se desconoce si ha habido identificados y detenidos fruto de este altercado que ha ocurrido de madrugada en Benavente, así como las causas que lo ocasionaron.