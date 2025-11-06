Aparece un cuerpo sin vida frente a un instituto de Zamora

El cuerpo de un hombre, de unos 80 años, ha aparecido en el parque ubicado en la calle Almaraz de Zamora capital. Una llamada a las 15.34 horas, al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León indicaba que el varón se encontraba tendido en el suelo del parque ubicado frente al IES Poeta Claudio Rodríguez.

Al lugar se ha desplazado una UVI Móvil de Emergencias Sanitarias del Sacyl, Policía Municipal y Policía Nacional. Lamentablemente, a la llegada de los servicios sanitarios, solo se ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

Según han confirmado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, los primeros indicios apuntan a una muerte natural, producida por un paro cardíaco. Un viandante intentó reanimarlo sin éxito antes de la llegada de los equipos médicos de emergencia.

Cabe recordar que se trata de una zona muy concurrida por niños, como usuarios habituales de zonas infantiles y zona de paso de los alumnos del instituto cercano.