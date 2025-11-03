El Zamora CF destituye a Juan Sabas y a todo su cuerpo técnico

El Zamora C.F. anuncia la destitución de Juan Sabas y su cuerpo técnico. @ZCFoficial X (antes Twitter)

Juan Sabas ya no es entrenador del Zamora C.F. La mala racha del club rojiblanco, más cerca del descenso a 2 RFEF que del play-off de ascenso a Segunda División, ha terminado por acabar con la confianza que el club tenía sobre el míster madrileño.

También se ha rescindido el contrato de los miembros de su cuerpo técnico, Sabas Huertas y Rubén Betanzos, quienes no continuarán en el club zamorano.

En la actualidad, el Zamora C.F. es duodécimo en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. Un puesto que no responde a los objetivos que el club se había marcado esta temporada tras una importante inversión en futbolistas con trayectoria en la tercera categoría.

En los últimos cinco encuentros, los rojiblancos únicamente han sido capaces de ganar uno. Fue ante el Athletic Club, que es el penúltimo clasificado.

El 4-1 en contra ante el Pontevedra este pasado fin de semana ha terminado con la trayectoria de Sabas en Zamora, que llegó el año pasado y recuperó, en su momento, la ilusión de la afición.

En la actualidad, el Zamora está un solo punto por encima del descenso, que lo marca el Osasuna B. Y a cinco de la zona de play-off, que la cierra el Real Avilés con 17 puntos.

Desde el club han querido, en cualquier caso, mostrar su "más sincero agradecimiento a Juan Sabas y a todo su equipo por la profesionalidad, el compromiso y la entrega mostrados durante la temporada y media que han formado parte del Zamora C.F".

De la misma forma, han resaltado que su "dedicación y esfuerzo diario" dejan una "huella positiva en el equipo, tanto en el plano deportivo como en el humano".

Por todo ello, a pesar de la destitución, han querido desear a Juan Sabas y su cuerpo técnico "el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales y personales".

Por último, han aclarado que, fruto de la relación personal de Sabas con el Grupo Páez, propietario del Zamora C.F., el técnico madrileño seguirá vinculado al grupo empresarial.