El Ayuntamiento de Zamora cobrará hasta 300 euros por adoptar un animal de su refugio municipal

El pleno del Ayuntamiento de Zamora de ayer, miércoles 30 de octubre, ha aprobado la modificación de la ordenanza que regula las tasas por adopción de animales procedentes del Centro de Protección Animal de la ciudad. A partir de ahora, quienes deseen llevarse a casa un perro o un gato deberán abonar entre 180 y 300 euros, según el caso.

Y es que la adopción de un perro macho tendrá un coste de 200 euros y la de una perra alcanzará los 300. En el caso de los gatos, los machos se entregarán por 180 euros y las hembras por 240.

Se trata de unas tarifas que, según la concejala de Sanidad, Auxi Fernández, "no son un nuevo impuesto", sino la traducción económica "de los costes derivados del adecuado estado sanitario de los animales".

Auxi Fernández ha justificado que el Ayuntamiento de Zamora asume una serie de costes durante la estancia de los animales en las instalaciones municipales, entre ellos las vacunaciones, los tratamientos antiparasitarios y la esterilización. "El animal que sale de aquí sale esterilizado, vacunado, con chip y con todos los tratamientos al día", subrayaba ayer la edil.

Según la responsable municipal de Sanidad, las nuevas tasas "no desincentivan la adopción", ya que únicamente "cubren los gastos ocasionados". Los cuidados veterinarios que se incluyen en este proceso son, además, los mismos que debe asumir cualquier propietario de una mascota doméstica en una adopción particular, según recuerda la concejala.

Comparativa con otras ciudades de España

La tasa recién aprobada en Zamora no es nueva para otros municipios españoles, si bien el precio sí es de los más elevados de España. Si uno bucea por las webs oficiales de otras ciudades del panorama nacional se puede observar que los precios apenas superan los 100 euros en algunos casos.

El ejemplo más elevado lo encontramos en Zaragoza, donde la adopción en su centro municipal de protección animal tiene una tasa, vigente desde enero de 2025, que fija un precio de 75 euros por perro, que incluye albergue, documentación, tratamientos y chip, y 50 euros por gato o hurón. Además, debe abonarse un suplemento obligatorio de 30 euros para la esterilización, si el animal no lo está.

La normativa del Ayuntamiento de Zaragoza contempla además exenciones para personas con bajos ingresos (hasta 1,5 veces el SMI), mayores integrados en programas de acompañamiento, y asociaciones protectoras de animales.

Otro ejemplo de este cobro de tasas es San Fernando de Henares (Madrid), donde adoptar un perro tiene un coste municipal de 20 euros, a los que se suman 20 euros por el microchip y 10 euros por la vacuna antirrábica.

En Lorca (Murcia), la adopción implica una tasa única de 40 euros, que cubre la identificación, vacunación y esterilización del animal.

Mientras que Pamplona (Navarra), la tasa general por adopción asciende a 10,61 euros, según la ordenanza fiscal de 2025. Si el animal no ha recibido determinados tratamientos, se aplican importes adicionales: 27,30 euros por la vacuna antirrábica, 40,30 euros por la identificación mediante microchip, o 53,30 euros si se realizan ambos procedimientos conjuntamente.

Finalmente, en Jumilla (Murcia), adoptar un perro adulto cuesta 50 euros, mientras que la adopción con vacuna de la rabia incluida asciende a 60 euros, importe que cubre además otras vacunaciones y tratamientos veterinarios básicos.