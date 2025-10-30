El Ministerio de Transportes asumirá la reparación del socavón de Cardenal Cisneros para evitar más retrasos

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado que será el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el encargado de reparar el socavón de la avenida Cardenal Cisneros. El hundimiento, que afecta a uno de los tramos de travesía urbana más transitados de la ciudad, tiene un origen estructural y no es el primero que se produce en esta zona.

Blanco ha recordado que en 2018 ya se registró un episodio similar, cuando el terreno cedió y se tragó un vehículo aparcado en ese punto. En junio de este año volvió a abrirse el firme, lo que ha causado continuas molestias a los vecinos y complicaciones al tráfico desde entonces.

El Ministerio de Transportes ha decidido asumir directamente la ejecución y el coste de la obra, que supera los 200.000 euros y podría alcanzar los 230.000, con el objetivo de acelerar los plazos y garantizar una reparación integral del firme y de las canalizaciones subterráneas.

El subdelegado ha asegurado que la Unidad Provincial de Carreteras está ultimando la redacción del modificado del proyecto y se prevé que los trabajos comiencen a mediados de noviembre.

Blanco ha explicado que esta fórmula de "continuidad de obra" permitirá iniciar la intervención antes incluso de la aprobación definitiva del proyecto modificado.

Según ha detallado, la decisión de que el Ministerio asuma la actuación evita la necesidad de que el Ayuntamiento de Zamora tenga que abrir un expediente de contratación, un proceso que habría demorado de forma considerable la reparación.

Finalmente, el subdelegado ha asegurado que con esta intervención se busca "poner fin de manera definitiva a un problema que afecta a una de las principales arterias de la ciudad".

Además, Blanco ha aclarado que se ha descartado un arreglo superficial porque el defecto del terreno es de carácter estructural y requiere una actuación en profundidad para prevenir nuevos hundimientos en el futuro.