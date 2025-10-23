El otoño se saborea en Zamora: 18 propuestas de rechupete para deleitarse en el concurso Cocinando con Castañas 2025

La Diputación de Zamora vuelve a apostar por la castaña como emblema del otoño con la segunda edición del concurso gastronómico 'Cocinando con Castañas 2025', que se celebrará entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre.

En el certamen participarán 18 establecimientos hosteleros de distintos puntos de la provincia, desde Zamora capital hasta Sanabria, Aliste y La Carballeda. Cada uno ofrecerá tapas, menús o postres elaborados con castañas, ingrediente estrella de la temporada.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Fomento de la Castañicultura y busca impulsar el consumo de este producto imprescindible en la cocina zamorana.

Establecimientos participantes

En Zamora capital, el Bar Dativo invita a probar su 'Bocado mestizo de otoño', mientras que el Antojo Café Bar sorprende con un tradicional 'Pote sanabrés con castañas, y el Restaurante Cuzeo presentará un lomo de jabalí con arroz meloso de castañas y su jugo como entrante de su menú degustación.

El Hotel Rey Don Sancho en Zamora propone el 'Bosque Sanabrés', una tapa o entrante que refleja los sabores de la comarca, mientras que Portillo – Cocina a Traición apuesta por la creatividad con su 'Kurioza', y La Fábrica de la Luz (NH Palacio del Duero) cierra la ruta zamorana con el dulce 'Placer de chocolate y castañas'.

En Fermoselle, el Restaurante España presenta la tapa 'Arribes de otoño', y en Villaralbo, el Club de Jubilados deleitará con 'Pi pis y castañas'.

En la comarca de Sanabria, la Posada Real La Cartería de Puebla de Sanabria ofrece un menú completo para el concurso Cocinando con Castañas, mientras que la Posada Real La Pascasia prepara su 'Menú Magosto' y la Posada Real Las Misas combina paté de castañas y setas con un completo menú 'Posada de Las Misas'.

En Entrala, el Restaurante La Yagona apuesta por un delicado 'Semifrío de otoño', y en Galende, el Bar Restaurante El Ruso presenta sus 'Carrilleras con castañas'.

La zona de Moralina contará con dos propuestas: el Hotel Rural & Restaurante Los Arribes ofrecerá un menú 'Cocinando con Castañas', y el Bar Stop Alegría deleitará con 'Por Moralina con Castañas Asadas'.

Finalmente, en Camarzana de Tera, el Bar Madrid cierra el recorrido con unas carrilleras de vacuno con castañas y setas de temporada, una tapa que combina tradición y creatividad.

Un jurado de expertos valorará las elaboraciones según criterios de presentación, originalidad, sabor y modo de elaboración. Los tres establecimientos mejor puntuados recibirán un reconocimiento por su esfuerzo, presentación, calidad, textura, sabor y originalidad.

12.000 hectáreas de castaños

La provincia cuenta con unas 12.000 hectáreas de castaños, concentradas sobre todo en el noroeste. Este recurso natural no solo representa un motor económico y cultural, sino también un elemento clave para el mantenimiento del paisaje y las tradiciones rurales.

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, subraya que "la castaña es un símbolo de identidad de nuestras comarcas del noroeste y un recurso con gran potencial gastronómico, turístico y económico".

Según afirma, con este tipo de iniciativas la Diputación busca "dar visibilidad al trabajo de quienes apuestan por transformar este producto y mantener vivas las tradiciones rurales".

El evento, organizado en colaboración con Azehos (Asociación de Hosteleros de Zamora), está abierto a todos los establecimientos de la provincia, sean o no asociados. Los participantes deberán ofrecer sus propuestas durante todo el periodo del concurso, en el horario habitual de cada local.