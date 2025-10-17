Toro inicia la transformación del histórico Cine Imperio en un espacio "moderno y versátil"

El Ayuntamiento de Toro ha dado un primer paso para la intervención del histórico Cine Imperio, recientemente adquirido para su reconversión en el futuro Auditorio- Espacio Multiusos 'Jesús López Cobos', uno de los proyectos "estratégicos" de esta legislatura.

Fue hace tres décadas cuando el histórico cine cerraba sus puertas tras disfrutar de Bambi, la última película que pudieron ver en este lugar repleto de cultura que, próximamente, volverá a llenarse de vida.

Fue el pasado 1 de abril cuando el Consistorio iniciaba un precontrato para adquirir el espacio a los herederos Valentín Lorenzo Baranda y convertirlo en un auditorio multiusos.

La retirada de las butacas del cine Ayuntamiento de Toro

Esta fase inicial, con un presupuesto de 13.823,04 euros, se centra en la realización de labores previas de limpieza, retirada de mobiliario y gestión de escombros. "Tareas imprescindibles para poder acceder al edificio con seguridad y avanzar en su estudio técnico y restauración", afirma el Consistorio.

Según la propuesta de intervención inicial, firmada por un arquitecto externo el 15 de mayo de 2025, las primeras actuaciones responden a tres objetivos fundamentales.

La primera de ellas es seleccionar el material cinematográfico existente que pueda ser objeto de estudio y archivo. La segunda es revisar y limpiar el mobiliario original, especialmente las butacas para valorar su reutilización.

La tercera es vaciar el edificio para permitir un acceso seguro, realizar mediciones y tomar los datos necesarios para las siguientes fases, que incluirán la detención del deterioro progresivo del inmueble y la redacción del proyecto de restauración global.

Dentro de la intervención, se incluye "la retirada de elementos deteriorados y de símbolos preconstitucionales", cumpliendo así con la Ley de Memoria Democrática.

Un paso que marca el inicio del proceso de transformación del Cine Imperio en un espacio "moderno, versátil y de gran capacidad" destinado a acoger actos "culturales, sociales, empresariales y festivos, al servicio de la ciudadanía, los colectivos y las empresas locales".

El proyecto va a permitir "recuperar un lugar cargado de historia, devolviéndolo su papel como punto de encuentra y referencia para los toresanos e integrando su entorno con el Real Monasterio de San Lorenzo el Real".

Una actuación que, a palabras del Consistorio, será "sensible y respetuosa con el patrimonio histórico".