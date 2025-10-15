Zamora supera la barrera de los 60.000 habitantes por primera vez en cuatro años: "Es gracias a los emigrantes"

Zamora cuenta actualmente con 60.911 habitantes, según los datos municipales actualizados a 3 de octubre de 2025, es decir, 1.405 habitantes más que el pasado año. La cifra refleja un repunte tras varios años de descenso demográfico y sitúa al municipio en niveles similares a los registrados en 2020.

El alcalde, Francisco Guarido, ha afirmado a través de sus redes sociales que este crecimiento es posible "gracias a los emigrantes de Sudamérica". En su opinión, frente al discurso de PP y Vox sobre la inmigración, la realidad demuestra que "los emigrantes aportan y mucho a la economía de España y de Zamora".

Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran la evolución en caída desde hace cinco años de la población en la capital en los últimos años y el notable cambio en el último año. En 2020 se contabilizaron 60.988 habitantes. En 2021 bajó a 60.297 y en 2022 la cifra descendió a 59.475. En 2023 se situó en 59.259 y en 2024 apenas subió a 59.506.

Guarido ha insistido en que la inmigración supone un alivio para la estructura poblacional de la ciudad. "Es gente joven y la mayoría cotizantes a la Seguridad Social", ha indicado, al tiempo que ha destacado que quienes trabajan en la economía sumergida también aportan "en trabajos que nadie quiere hacer".

La pirámide de población refleja el envejecimiento del municipio, con un 32,7% de hombres y un 53,7% de mujeres mayores de 50 años. Frente a ello, la llegada de población extranjera contribuye a mantener el número de vecinos y a sostener la actividad económica, según defiende el regidor zamorano.

El alcalde ha recalcado que "aportan mucho más de lo que puedan gastar en sanidad o servicios sociales". En este sentido, ha defendido la necesidad de "luchar para que tengan un acomodo en nuestra sociedad y facilitar su regulación".