El restaurante de Zamora con estrella Michelin en el que Jesús Calleja aprende "gastronomía con humor" desde hace años

Jesús Calleja ha disfrutado de un puente de la Hispanidad con Castilla y León y la gastronomía como protagonistas. Lejos de abandonar su Comunidad, el aventurero leonés ha aprovechado sus días de asueto para regresar a un templo gastronómico que ya siente como su casa.

Un restaurante de la provincia de Zamora con estrella Michelin y especializado en caza al que, tal y como él mismo ha confesado, "llevamos muchos años viniendo".

Así, el célebre presentador se trasladó hasta el corazón de Tierra de Campos y en concreto al municipio zamorano de Castroverde de Campos, un pueblo de poco más de 250 habitantes, pero con un preciado legado arquitectónico, cultural y gastronómico digno de visitar.

Desde su arquitectura tradicional y su conjunto ferroviario hasta su centro de interpretación de los palomares y, por supuesto, el Restaurante Lera. Precisamente, el establecimiento elegido por Calleja para su escapada a la provincia zamorana.

"Desde hace muchos años comemos algún día en el Restaurante Lera en Castroverde de Campos. Hoy tocó ese día, somos buenos amigos y siempre aprendemos gastronomía con humor", ha expresado en sus redes sociales junto a un vídeo de su experiencia gastronómica.

En él, el aventurero se deja ver degustando algunos de los platos estrella del lugar, tales como el puerro con anchoa, las alubias, la codorniz y el pichón, la gran especialidad de la casa, que comió con las manos tratando de que nadie le viera y provocando las risas de sus acompañantes.

Durante su visita, Calleja también probó el motivo por el que ha llegado a afirmar que en el Restaurante Lera siempre aprende de gastronomía "con humor".

Y es que, tal y como se puede ver en las imágenes compartidas con sus seguidores, fueron varios los momentos anecdóticos que él mismo protagonizó durante su estancia en el establecimiento, primero con el sommelier, con quien "discutió" sobre el precio de una botella de vino, y después con una camarera a la que realizó una interesante confesión sobre las alubias:

"¿Tú sabías que si echas vinagre o piparras te evitas el pedete?", le dijo Calleja. A lo que esta, un tanto cortada y sin poder contener la risa, respondió: "No lo sabía, sí que solemos poner piparras, pero pensaba que era por el sabor, porque es verdad que queda muy rico".

Durante su visita, el aventurero también tuvo ocasión de saludar a Luis Alberto Lera, el artífice de este establecimiento especializado en cocina cinegética de autor y recetario tradicional, que nació como "resultado de la evolución de la casa de comidas que su familia fundó en 1973".

Un espacio donde, tal y como recoge su página web, la caza se convierte en "cultura y gastronomía" en un ambiente "familiar y distendido", y que cuenta con tres menús diferenciados, todos ellos elaborados con productos de primera calidad y de temporada, y la gran mayoría de ellos, de kilómetro 0.

Uno de recetas tradicionales y cocina de temporada con un precio de 80 euros y dos menús degustación de caza de platos clásicos o creativos, uno corto y otro largo por 110 y 168 euros respectivamente.

Todos ellos, aderezados además con el vino de la casa, conservado en la propia bodega del restaurante junto a otros caldos de numerosas denominaciones de origen.

Propuestas que regalan al cliente "una experiencia que no se olvida", pensadas para "quien ama la buena mesa, la calma del campo y los sabores que cuentan historias, y que evidencian que Lera es "mucho más que un restaurante: un modo de vida que rinde homenaje a una cultura gastronómica en un ejercicio de respeto, memoria y resistencia".

En definitiva, un templo gastronómico referente en Castilla y León, que también presume de haber logrado conquistar a otros rostros conocidos como Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz.

Y es que estos llegaron a catalogarlo como uno de sus tres restaurantes favoritos y como un lugar "único" regentado por "un cocinero que habla con las aves, cocinadas con conocimiento, precisión, originalidad y mucho talento". "Una experiencia sin igual, al menos yo no conozco nada igual ni parecido", expresó Muñoz en su última visita.