Marae venderá su propia manta zamorana en una reinterpretación única: "Hace años que no se fabricaba aquí"

Modelo de Marae luce su reinterpretación de la manta zamorana en la III Pasarela ‘Uniendo Moda Castilla y León’ Ricardo Ordóñez Ical

La famosa firma zamorana Marae, dirigida por los hermanos Raúl y Manoli Escudero, ha dado un nuevo paso en su apuesta por la tradición y el diseño con la creación de su propia reinterpretación de la manta zamorana.

La presentación oficial del renacimiento de su manta zamorana ha tenido lugar el 1 de octubre, durante la apertura de la III Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León', en la que Raúl Escudero participó además como jurado.

El proyecto nace, según explica Escudero a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, de la "rabia" por comprobar que las mantas zamoranas ya no se fabricaban en la provincia desde hacía décadas. "Siempre me daba coraje que la gente viniera a la tienda diciendo que la manta zamorana abrigaba mucho, pero en realidad hacía 30 o 40 años que no se hacían aquí", señala.

Marae ha trabajado durante dos años junto al Museo Etnográfico de Castilla y León, documentando la historia y los procesos originales de fabricación. El objetivo era recuperar la esencia de la manta tradicional, tejida antiguamente con lana de oveja castellana o churra, pero adaptándola a los materiales y técnicas actuales.

"Era muy difícil hacerla igual, requería una estructura muy compleja, así que decidimos reinterpretarla dentro de lo que somos Marae", explica.

La nueva manta está elaborada con lana merina peinada, el mismo material que la marca utiliza para sus prendas de abrigo, que tanto éxito tienen entre la realeza británica y española. Este tipo de lana, más suave y delicada, ofrece un acabado más fino y un tacto más agradable.

"La manta zamorana tradicional picaba mucho, ahora la gente busca otra textura, y por eso optamos por la merina", detalla Escudero.

Para mantener el vínculo con la tradición, la empresa zamorana ha realizado también un estudio de colorimetría que recoge los tonos más característicos de las mantas antiguas. "Cada artesano las hacía de una forma distinta, así que elegimos una gama base que iremos adaptando", apunta.

Además, han introducido un ribete procedente de una fábrica de Tordesillas, una innovación estética que no existía en las mantas originales. "Las mantas nunca estaban ribeteadas, pero creemos que encaja dentro de nuestra identidad como marca", añade.

Escudero subraya que la nueva pieza no se denomina ya "manta zamorana", sino "manta de Zamora", para destacar que vuelve a producirse en la provincia. "Queremos tocar el corazón de la gente de aquí, porque lo importante es que vuelva a hacerse en Zamora", afirma.

De momento, la acogida en la pasarela de Castilla y León fue positiva. "La idea ha gustado mucho. Todos nuestros allegados conocían el proyecto desde hace tiempo y había expectación. Esperamos que también tenga un valor comercial en el futuro", comenta el diseñador.

Marae planea vender las mantas directamente, tanto en su tienda de Coreses como a través de su web oficial. "Queremos ofrecerlas sin intermediarios para que sean más económicas y accesibles", explica.

Los precios oscilarán entre 130 y 220 euros, según el tamaño, con modelos que pueden alcanzar hasta los 180 por 230 centímetros y cerca de tres kilos de lana merina.