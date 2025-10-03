Héctor Galán sustituye al exvicario Martín de Lera en la parroquia de Lourdes y Sayago tras el conflicto con el obispo

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha designado a Héctor Galán como párroco 'in solidum' y moderador interino de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en la capital zamorana. Además, asumirá la administración parroquial de Moralina de Sayago, Villadepera y Villardiegua 'donec aliter provideatur'.

El relevo se produce tras la polémica destitución de Antonio Martín de Lera, exvicario general de la diócesis, que había sido párroco de Lourdes y de las parroquias de Moralina, Villadepera y Villardiegua, que ahora gestionará Héctor Galán.

Martín de Lera presentó en septiembre un recurso ante el Vaticano, asegurando que su cese fue "una decisión personal" del obispo "sin justificación" y calificando la medida como "una represalia" tras su dimisión como vicario en mayo.

El exvicario de la diocesis de Zamora, Antonio Martín de Lera Rubén Cacho Ical

Una reclamación por la que Martín de Lera aún no tiene respuesta de la Santa Sede. Por eso cabe aclarar que el nombramiento de Héctor Galán incluye dos matices jurídicos de la Iglesia.

Como párroco 'in solidum', asumirá todas las responsabilidades de la parroquia de Lourdes, compartiendo en caso necesario la labor pastoral con otros sacerdotes, pero con plena autoridad para celebrar sacramentos y tomar decisiones.

Mientras que en las parroquias de Moralina, Villadepera y Villardiegua será administrador 'donec aliter provideatur', es decir, ocupará el cargo de forma provisional hasta que se designe a un responsable definitivo.

Héctor Galán mantiene desde 2018 su labor como párroco de las Unidades Pastorales de Almeida de Sayago y Peñausende, así como arcipreste de Sayago. Ordenado sacerdote en 2007, inició su ministerio en Sarracín y ha pasado por las unidades pastorales de Alcañices y Nuez, siendo también arcipreste de Aliste y Alba.

Desde la Diócesis de Zamora aseguran que este nombramiento provisional busca reforzar la atención pastoral en Lourdes y las comunidades sayaguesas, confiando en la experiencia y disponibilidad de Galán para atender a los fieles de manera continuada.

Polémica detrás del nombramiento

El pasado mes de septiembre Martín de Lera explicó a los fieles que abandonaba sus parroquias "con tristeza y con pesar, en contra de mi voluntad" y señaló que nunca recibió "razones ni motivos" para su destitución.

Antes de acudir a la Santa Sede, presentó dos recursos internos en la diócesis, que fueron ratificados. Su reclamación al Vaticano denuncia que el obispo cometió un "abuso de poder" al apartarlo de estas parroquias.

El conflicto se remonta al deterioro de la relación entre el obispo Valera y Martín de Lera, que pasó de ser su hombre de confianza a presentar su renuncia como vicario general por desacuerdo con la gestión de la diócesis.

Según fuentes cercanas consultadas por EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la relación se volvió "insostenible" y la confianza mutua se perdió, con José Manuel Chillón, ecónomo de la diócesis, considerado la mano derecha del obispo.

La diócesis, por su parte, subrayó a este periódico que la decisión de trasladar a Martín de Lera se tomó en el seno del consejo de gobierno, "con muchas personas que deciden a su alrededor" y no como una medida "discrecional o personal" del obispo.

Aseguraron entonces que el traslado responde a necesidades organizativas y que todos los párrocos deben obediencia al obispo y al consejo de la diócesis.