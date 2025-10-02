La Ciudad Deportiva de Zamora suma dos salas para yoga, taichí y pilates

La Ciudad Deportiva de Zamora dispone de dos nuevas salas adaptadas para la práctica de disciplinas como yoga, taichí o pilates. El alcalde, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, Manuel Alonso, han visitado hoy las instalaciones para comprobar el resultado de las obras ejecutadas.

Alonso recordó que estos espacios eran utilizados anteriormente por la Asociación de Autismo de Zamora. Tras el traslado de la entidad a su nueva sede quedaron libres y se decidió destinarlos a nuevas actividades deportivas.

Las obras se licitaron con un presupuesto de 96.175 euros y han incluido la adaptación de las dos salas y la mejora de los baños. Según el concejal, el objetivo es que las actividades puedan arrancar en el primer trimestre del próximo año, aunque antes se anunciará la apertura de la programación.

El responsable de Deportes subrayó además que en los últimos meses se han invertido 300.000 euros en el Pabellón Manuel Camba. Esa partida ha permitido la incorporación de dos marcadores y la reparación del suelo de la pista. También está prevista la renovación de la iluminación en una actuación futura.