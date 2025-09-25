La Diputación de Zamora invierte 1,4 millones en nuevos camiones para la recogida selectiva de residuos

La Asamblea del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Zamora, presidida por el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Ramiro Silva

La Asamblea del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Urbanos de Zamora ha aprobado el Presupuesto General para 2026, que asciende a 6.464.000 euros, pendiente de ratificación por el Pleno de la Diputación.

Además, se ha dado luz verde a una modificación presupuestaria de 1.400.000 euros para la compra de cuatro nuevos camiones destinados a la recogida selectiva de envases y papel-cartón.

La operación se financiará con el Remanente Líquido de Tesorería del Consorcio y responde a la necesidad de disponer de vehículos modernos ante la entrada en vigor del futuro contrato de servicios, previsto para mayo de 2026.

El Consorcio Provincial de Residuos de Zamora agrupa a la Diputación, 15 mancomunidades y 7 municipios no mancomunados, además de los ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro.

Su función principal es la gestión directa o indirecta de los servicios municipales de tratamiento de residuos sólidos urbanos, priorizando la protección del medio ambiente y la recogida selectiva conjunta de papel y envases en colaboración con la Diputación.

Para cumplir sus objetivos, el Consorcio opera seis plantas de transferencia en Cernadilla, Castrogonzalo, Villafáfila, San Vitero, Toro y Bermillo de Sayago, donde se reciben los residuos antes de trasladarlos al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Zamora, cuyo transporte es subvencionado por la Diputación.

Una vez allí, efectúan el almacenamiento, tratamiento y eliminación de residuos, buscando "siempre" un aprovechamiento eficiente y sostenible.