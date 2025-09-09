Panorama regresa a Zamora tras su polémica en Rabanales: ha sido gracias a otra cancelación

La Orquesta Panorama protagonizó este verano una polémica por su cancelación antes de un directo, de su actuación en el pequeño municipio zamorano de Rabanales. Un fallo insalvable del equipo técnico contratado por la comisión de fiestas del pueblo alistano llevó al traste una esperadísima actuación del conjunto gallego.

La organización se vio obligada a devolver más de 3.000 entradas, a un precio de entre 6 y 7 euros. Todo con el público ya en el recinto. Un momento muy frustrante para el alcalde del municipio, Santiago Moral, que tuvo que subirse al escenario a dar explicaciones de lo sucedido.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el regidor era consciente de que era muy complicado que la orquesta pudiera regresar este verano o más adelante al pueblo, teniendo en cuenta su apretadísima agenda.

Pero resulta que otro municipio zamorano sí ha logrado traer al fenómeno musical gallego a sus festejos. Se trata de Pereruela, de 496 habitantes, que celebra sus fiestas patronales en honor a Santa Eufemia, el próximo 16 de septiembre.

Y ha querido el destino que Panorama haya sufrido una cancelación justo en esa fecha. La orquesta tenía cerrado su regreso a Ciempozuelos (Madrid) para las fiestas patronales, previstas del 12 al 16 de septiembre.

Según ha manifestado el Ayuntamiento de la localidad madrileña, el show no podía celebrarse en la plaza de la Constitución, por ser demasiado pequeña para el gran montaje escénico del conjunto gallego, por lo que se había decidido trasladarlo al campo de fútbol.

Pero tampoco será en ese lugar, al menos, de momento. En un comunicado, el grupo ha explicado que las obras en marcha en dicho campo de fútbol "aún no han finalizado, lo que imposibilita la realización del concierto en la fecha inicialmente acordada".

Esto ha hecho que la considerada como la mejor orquesta de España actúe por primera vez en la comarca de Sayago, en un concierto con acceso gratuito, a partir de las 23 horas.