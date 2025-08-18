Panorama actuará en una aldea de Portugal, con entrada gratuita, a una hora de Zamora y Salamanca
El pueblo luso, de apenas 275 habitantes, ha colgado pancartas desde Zamora a Miranda do Douro para anunciar el gran evento.
La Orquesta Panorama está considerada como la mejor de España. Una fama que parece haber traspasado fronteras. Concretamente las fronteras de Portugal. Y es que la agrupación gallega no solo tiene actuaciones este verano por el territorio nacional, sino que hará una visita muy especial al país vecino.
La pequeña feligresía (la menor demarcación administrativa de Portugal) de Malhadas ha contratado los servicios de Panorama, para que desplieguen su 'Epic Tour' por todo lo alto en sus fiestas veraniegas en honor a Santa Bárbara.
Será el 20 de agosto, a las 23.00 (hora portuguesa), en esta aldea, perteneciente al municipio de Miranda do Douro, que está a solo una hora de Zamora capital y algo menos de hora y media desde Salamanca capital. Y será con entrada gratuita con una intensa actuación de cuatro horas.
Una nueva oportunidad de disfrutar de esta orquesta, que goza de tantos seguidores en ambas provincias de Castilla y León. Desde la organización anuncian que a la actuación de Panorama le seguirá el show del DJ M&M, por si la fiesta supiera a poco.
Y, sobre todo, una excelente ocasión para los vecinos de Rabanales y Aliste, que no pudieron disfrutar de su actuación semanas atrás en la localidad zamorana, a causa de un problema técnico insalvable, durante su actuación. Cabe recordar que entre Rabanales y Malhadas hay apenas 34 kilómetros.
De hecho, los lusos están decididos a atraer a sus vecinos zamoranos a tan importante evento. Así que han decidido colgar pancartas y carteles desde Zamora capital hasta la propia Miranda do Douro en pueblos y la N-122, que une la provincia zamorana con el país vecino.