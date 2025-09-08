Controlado un conato de incendio junto al Castillo de Puebla de Sanabria

Bomberos extinguiendo un conato de incendio junto al Castillo de Puebla de Sanabria Diputación de Zamora

Un susto mayúsculo llegó hoy a Puebla de Sanabria en forma de humo.

Un conato de incendio se declaró este lunes en las inmediaciones del Castillo, uno de los emblemas de la villa.

La rápida actuación de los equipos de emergencia fue clave para que todo quedara en un sobresalto y no en una desgracia mayor.

Hasta la zona acudieron efectivos del Parque Zona Norte de Rionegro del Puente, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

Los voluntarios de Protección Civil de la localidad, trabajaron de manera coordinada con los efectivos de Bomberos para controlar las llamas en apenas unos minutos.

El fuego quedó sofocado sin que se produjeran daños en el patrimonio ni en las viviendas cercanas.

También se evitó el riesgo de que las llamas se propagaran a la vegetación del entorno, algo que preocupa especialmente en un enclave turístico con tanto tránsito de visitantes.

La Diputación de Zamora ha destacado la profesionalidad y rapidez de los equipos de extinción.