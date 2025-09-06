Zamora homenajea a su Virgen de la Concha este fin de semana: ofrenda floral, procesión y mucha devoción

Zamora encara este fin de semana los actos centrales de las Fiestas de la Virgen de la Concha, patrona de la ciudad.

Desde este sábado 6 de septiembre, la devoción y la tradición se darán cita en torno a San Antolín y San Vicente, con un calendario de actividades que culminará el lunes con la festividad de la Virgen de la Concha.

La jornada de este sábado tiene como protagonista el besamanos a la imagen de la patrona de Zamora, que se celebrará de 17.00 a 20.00 horas en la iglesia de San Antolín.

Por la tarde, a las 19.00 horas, los fieles podrán participar en el rezo del Rosario, uno de los actos de recogimiento que cada año congrega a numerosos devotos de la ciudad.

El domingo 7 llegará el momento más esperado de las fiestas: la procesión con la imagen de la Virgen de la Concha, que partirá a las 12.00 horas de San Antolín para dirigirse hasta San Vicente.

La Plaza Mayor acogerá la preciosa ofrenda floral y de productos de la tierra, con la participación de grupos de folclore de la provincia, cofradías de Zamora y las casas de Zamora en Valladolid y Madrid.

El lunes 8, festividad de la Virgen de la Concha, la iglesia de San Vicente será el escenario de la última jornada.

A las 19.30 horas se celebrará el rezo del Rosario y, a las 20.00 horas, la misa solemne con la intervención del Coro Sacro, que pondrá el broche final a una semana de actos religiosos y culturales.

Hinchables en la Marina

Además, Asociación Zamorana de familiares de Autismo ,Tdah y Tgd (AZADAHI) en colaboración con Rodrigo’s, el Ayuntamiento de Zamora y la Fundación Caja Rural ofrecen desde ayer, 5 de septiembre y durante todo el fin de semana, atracciones hinchables temáticas, juegos infantiles y actividades recreativas.

El horario de apertura es de 11:30 a 14:00 horas por la mañana y de 17:30 a 20:00 horas por la tarde.

Los niños podrán saltar, escalar y deslizarse en hinchables con diseños de personajes populares. Los mayores también tendrán su espacio de ocio con atracciones pensadas para ellos, como el tradicional toro mecánico.

La entrada se gestionará mediante pulseras de acceso, que permitirán disfrutar de todas las atracciones sin límite durante el horario establecido.