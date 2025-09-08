Una motorista de 62 años resulta herida en un accidente en Fermoselle
El accidente obligó a desplegar un helicóptero medicalizado de Sacyl en la zona de la presa de la Almendra.
Una mujer de 62 años ha resultado herida en la tarde de este lunes tras sufrir un accidente con la moto en la carretera ZA-315, a la altura del kilómetro 5, en el término municipal de Fermoselle.
El aviso se recibió a las 14:54 horas, indicando que el siniestro había tenido lugar pasada la presa de la Almendra.
De inmediato se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl.
Hasta el punto del accidente se desplazó una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) junto a un helicóptero medicalizado, que permitió prestar la atención médica a la motorista en el mismo lugar del suceso.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones ni sobre el traslado de la víctima.