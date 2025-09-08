Arranca el curso escolar en Castilla y León: "Entre todos hacemos posible la mejor educación de España"

Arranca el curso escolar en Castilla y León. Los alumnos de Educación Infantil y Primaria han regresado, este lunes 8 de septiembre a las aulas.

Lo hacen con un comienzo escalonado ya que en Salamanca, Valladolid y Zamora, los alumnos arrancarán las clases este martes, 9 de septiembre, al ser hoy festivo.

De esta forma, entre finales de la pasada semana, hoy y mañana comenzarán las clases un total de 22.068 alumnos de primer ciclo de Infantil, 44.405 del segundo ciclo y los 114.113 estudiantes de Primaria de la Comunidad.

También los 1.555 de Educación Especial, según los datos que ofreció la consejera de Educación, Rocío Lucas, la pasada semana en la presentación del nuevo curso.

Esta mañana, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, deseó “mucha suerte” a los alumnos que comienzan hoy el curso en la Comunidad y envió un agradecimiento a los docentes y las familias.

Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que recordó que “entre todos, hacemos posible la mejor educación de España y una de las mejores del mundo”, que seguirá este curso “alcanzando nuevas metas”.

Otros inicios de curso

El día 15 comenzarán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, Formación Profesional y los del segundo curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño.

Por su parte, el alumnado de grado medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el 18 de septiembre. En el caso de los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia comenzarán el curso el 22 de septiembre.

Finalmente, el 29 de este mismo mes iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 6 de octubre, las enseñanzas de idiomas.