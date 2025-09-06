Susto en Morales del Vino: arde el centro deportivo por un incendio originado cerca de la piscina esta madrugada

Gran susto el vivido esta madrugada en Morales del Vino (Zamora). Sobre las 03:25 horas, se ha registrado un incendio en las proximidades de la piscina municipal de la localidad.

Un fuego que ha afectado a una línea arbolada y que ha provocado un segundo incendio que ha alcanzado el centro deportivo de la localidad, tal y como ha informado la Diputación de Zamora.

Nada más recibir el aviso del 112, efectivos de la Guardia Civil y del Parque de Bomberos Zona Centro se han trasladado rápidamente al lugar de los hechos y gracias a la rápida intervención de los bomberos, han logrado sofocar las llamas en poco tiempo, siendo a las 06:00 cuando estos han podido regresar al parque.

Incendio en Morales del Vino (Zamora) Diputación de Zamora

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.