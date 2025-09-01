Toro celebra la octava edición del Festival Internacional de Música Clásica “Jesús López Cobos”

Toro volverá a convertirse este otoño en epicentro de la música clásica con la VIII edición del Festival Internacional “Jesús López Cobos”, que se celebrará en el Teatro Latorre entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre.

El evento, que rinde homenaje al maestro zamorano, reunirá a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, artistas de proyección internacional y formaciones locales en una programación variada para todos los públicos.

La presentación oficial tuvo lugar este lunes en el Ayuntamiento, con la participación del concejal Javier López Calero, quien destacó la relevancia del festival como cita cultural y como tributo a la figura de Jesús López Cobos.

El arranque del programa será especialmente emotivo. La OSCYL actuará bajo la dirección de François López Ferrer, hijo del maestro.

El director ha anunciado que donará sus honorarios a la Escuela Municipal de Música de Toro, gesto que se materializará en la adquisición de un piano para la formación de jóvenes intérpretes.

Una programación diversa

El festival ofrecerá seis citas en total. La primera será el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas con la OSCYL y la Banda de Música La Lira de Toro. El domingo 28, a las 19:00 horas, será el turno de la Rondalla “Amigos del Arte”.

Ya en octubre, el jueves 2 desde las 20:30 horas, se pondrá en escena “Anábasis; Tiendas de nostalgia”, de Vicente Urones.

El viernes 3, desde las 21:00 horas, llegará “Il ricordo di un tenore”, homenaje a Luciano Pavarotti con Luis Santana y Simona Pazurati. El sábado 4, a las 21:00 horas, se representará la ópera familiar La Flauta Mágica de Mozart y el domingo 5, a partir de las 20:00 horas, se cerrará el festival con Retazos, recital de trompeta y piano a cargo de Víctor Teresa y José Ramón Echezarreta.

Entradas y abonos

El público podrá adquirir un abono completo por 18 euros, válido para toda la programación, disponible en la taquilla del Teatro Latorre del 3 al 12 de septiembre.

Las entradas individuales se pondrán a la venta desde el 17 de septiembre, tanto en taquilla como online en vivetoro.sacatuentrada.es.