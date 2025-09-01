Los incendios arrasan 29.000 hectáreas en Zamora en apenas 18 días, según los datos de la Junta

La provincia de Zamora ha perdido este verano cerca de 29.000 hectáreas por los incendios forestales registrados entre el 10 y el 28 de agosto. Así lo ha confirmado este lunes el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, antes de la reunión de la Comisión Territorial de Coordinación.

El mayor incendio se originó el 10 de agosto en Molezuelas de la Carballeda, con unas 10.000 hectáreas arrasadas en territorio zamorano. El fuego se extendió a la provincia de León, de lo cual no ha ofrecido datos, y ha afectado a diez municipios de la provincia, obligando al desalojo de nueve pueblos con más de 700 personas.

Prada ha recordado que la intencionalidad en este caso "era clara" desde el inicio. De hecho, ha recalcado que en las imágenes aéreas que maneja la Junta se podían visualizar los focos que iban surgiendo, dando por supuesto que se trataba de algún individuo que fue prendiendo por la zona.

Un día después se declaró el incendio de Puercas de Aliste, que según la Junta ha alcanzado las 6.500 hectáreas. El delegado ha explicado en este caso que la causa fue "una acumulación de restos en una parcela" y que el responsable ya se encuentra a disposición judicial. Este fuego obligó a evacuar a 1.220 vecinos de nueve localidades.

El tercer gran incendio se declaró el 14 de agosto en Castromil, en la Alta Sanabria, con dos focos en paralelo a la A-52 provenientes de la vecina Ourense.

Prada ha recordado que aunque se logró frenar su avance en la provincia gallega, en la parte zamorana se quemaron 260 hectáreas, y donde fueron desalojados cinco pueblos, entre ellos Porto y Pías.

Pero, sin duda, el incendio más complejo de este verano se ha producido en Porto de Sanabria. Iniciado el 16 de agosto y avivado por la orografía y el viento, que alcanzó rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La Junta cifra en 12.650 las hectáreas arrasadas en la provincia de Zamora, donde forzó la evacuación de 14 municipios y obligó a desalojar también el entorno turístico del lago de Sanabria.

En total, Prada ha explicado que se movilizaron 12 helicópteros, 7 aviones, 28 autobombas, 9 máquinas pesadas y efectivos de la UME y brigadas internacionales de diferentes países.

En conjunto, el delegado territorial ha recordado que los grandes incendios de agosto han obligado a evacuar 37 pueblos y a unas 5.400 personas. A ellos se suman otros fuegos menores, como el del Cubo de Benavente, intencionado, o el Cernadilla, de origen humano, además de focos en Mahíde y Sanzoles provocados por accidentes en tendidos eléctricos.

Sobre el baile de cifras entre los datos ofrecidos por el programa Copernicus y estas primeras mediciones de los técnicos del servicio territorial de Medio Ambiente, Prada ha querido aclarar que se trata de "estimaciones provisionales".

El delegado territorial ha defendido que, en casos como Porto de Sanabria, "la orografía es muy compleja", lo cual dificulta ese trabajo de medición. Por ello, desde la Delegación Territorial se pide cautela con estos datos y Prada ha asegurado que las cifras definitivas y fiables se ofrecerán cuando los servicios de Medio Ambiente hagan las mediciones definitivas en el terreno.

Además, ha recordado que alguno de estos incendios comparten territorio con la vecina León, por lo que aunque en el caso de "Molezuelas por ejemplo, se ha cifrado inicialmente en 10.000 hectáreas en Zamora, mientras que en León la superficie afectada será mayor", detallaba el delegado.

Sobre Porto de Sanabria, la estimación provisional es de 12.650 hectáreas solo en la provincia de Zamora, aunque Prada advirtió que "estas cifras son muy preliminares y pueden variar cuando se realice el cálculo final"

El delegado insistió en que, independientemente de la cifra exacta, la provincia ha vivido "una situación gravísima" con incendios "muy difíciles de atajar", que pusieron a prueba a los equipos de extinción debido a la orografía compleja y las condiciones meteorológicas extremas, como rachas de viento de hasta 70 km/h.