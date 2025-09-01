La Junta recuerda que proteger al Lago de Sanabria de los arrastres de ceniza es competencia de la CHD

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha asegurado que es "una prioridad absoluta" del gobierno autonómico asegurar la provisión de agua y la tramitación rápida de ayudas a los afectados por los incendios que este verano han azotado la provincia.

Antes de la Comisión Territorial de Coordinación, Prada ha subrayado que es fundamental "la agilidad en la tramitación administrativa de todas y cada una de las ayudas para que lleguen cuanto antes a los afectados por los fuegos”.

En relación con los municipios más afectados, Prada explicó que hasta el 27 de agosto se habían suministrado más de 100.000 litros de agua a los ganaderos de las zonas afectadas, junto con 347 toneladas de alimento a 44 explotaciones con 6.000 cabezas de ganado. Además, 55 apicultores recibieron alimentación para unas 5.000 colmenas.

Prada ha recordado que desde que se pudo acceder a estas localidades, la prioridad "fue la atención de agua y alimentación para la ganadería".

"La ganadería extensiva es la que más está presente y más daños ha sufrido, ligada a los montes y pastizales en áreas muy afectadas por el fuego”, señalaba el delegado.

Arrastres de ceniza al Lago de Sanabria

Fernando Prada también se ha referido a la necesidad de proteger el Lago de Sanabria, uno de los entornos más emblemáticos de la provincia, frente a posibles incendios.

El delegado ha señalado que, cuando lleguen las lluvias fuertes, será imprescindible contar con los sistemas de protección del propio lago, que ya dispone la Confederación Hidrográfica del Duero.

Prada ha recordado que la supervisión y el control del agua del lago son responsabilidad de la CHD, que debe evitar arrastres de ceniza y garantizar el abastecimiento a los municipios cercanos tras los incendios.

Ayudas

En materia de ayudas, la Junta ha aprobado varias líneas de apoyo económico. Las familias desalojadas de viviendas afectadas reciben 500 euros de ayuda directa, mientras que los autónomos y pymes pueden acceder a 5.500 euros para compensar costes y mantener la actividad.

Los agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios reciben también una ayuda directa mínima de 5.500 euros para reactivar la actividad.

Prada destacaba que "en la pérdida del ganado se van a abonar compensaciones que se ajustan a los baremos existentes en la normativa, a partir de solo una declaración responsable firmada por el ganadero”.

Además, la Junta aplicará compensaciones automáticas por la pérdida de producción agrícola, basándose en imágenes de satélite, sin necesidad de trámites por parte de los beneficiarios.

También se adoptarán medidas para la reconstrucción de naves agrícolas y ganaderas dañadas. Prada recordó que la agricultura y la ganadería son "las principales actividades económicas de las zonas afectadas”, y que el objetivo es preservar la viabilidad de estas explotaciones.

El delegado territorial ha añadido que el dispositivo de emergencia que asegura el suministro de paja, forraje, pienso y agua permanecerá operativo hasta el 30 de septiembre, fecha en la que será sustituido por ayudas directas a los profesionales.