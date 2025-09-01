Apuñalan en la cara y el abdomen a un hombre de 40 años en la localidad zamorana de Olleros de Tera

Un hombre de 40 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una agresión con arma blanca en la Travesía de la Fuente en Olleros de Tera, en el municipio de Calzadilla de Tera.

El varón presentaba heridas por apuñalamiento en la cara y en el abdomen, según la llamada de alerta a la sala del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, a las 13:42 horas.

Según las primeras informaciones consultadas por este medio, la agresión se habría producido durante un intento de robo en el Bar La Trucha de la localidad, cuando supuestamente el propietario trató de resistir el intento de robo con un arma blanca, asestando varias cuchilladas al presunto atracador.

Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil, una ambulancia soporte vital básico de Emergencias Sanitarias del Sacyl y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario atendió al herido en el lugar y, posteriormente, lo trasladó en helicóptero al Complejo Asistencial de León, donde permanece ingresado en la UCI.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la agresión y determinar sus causas.