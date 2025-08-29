Detenido en Zamora un gallego con 55 kilos de cocaína escondidos en 47 paquetes en su maletero

La Guardia Civil de Zamora ha detenido a un hombre de 47 años, vecino de Galicia, acusado de un delito de tráfico de drogas. La intervención se produjo en la A-52, a la altura del kilómetro 49 en Rionegro del Puente, durante un control de vigilancia y seguridad vial.

El arresto fue practicado por agentes del Destacamento de Tráfico de Benavente. El conductor, que viajaba solo, fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, en las que dio positivo en cocaína.

Según la Guardia Civil, tras la primera comprobación, los agentes realizaron un registro más exhaustivo del vehículo. En el maletero encontraron dos maletas con 47 paquetes embalados y plastificados. El pesaje arrojó un total de 55,270 kilogramos de cocaína, que fueron intervenidos de inmediato.

La investigación permitió constatar la gravedad de los hechos. La Guardia Civil subraya que la cantidad de droga incautada convierte la operación en una de las más relevantes de los últimos años en la provincia.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puebla de Sanabria. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza, mientras continúan las diligencias abiertas.