Huye drogado y ebrio de un control en Zamora y embiste a una patrulla de la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial. El conductor intentó escapar de un control de alcoholemia y drogas en la N-122 y puso "en grave peligro la vida e integridad física" de otros usuarios de la carretera, según informa en un comunicado.

El operativo se desarrollaba en el kilómetro 454,800 de la N-122, dentro del término municipal de Zamora, durante la operación especial de tráfico del puente del 15 de agosto.

Los agentes ordenaron detenerse al conductor de un Peugeot 307, que hizo caso omiso a las señales, aceleró bruscamente y obligó a los guardias a apartarse para no ser atropellados.

La fuga continuó por la autovía A-66 en dirección a Salamanca, donde el investigado circuló a gran velocidad y en zigzag.

Según la Guardia Civil, adelantaba a otros vehículos "tanto por la derecha como por el arcén", incrementando el riesgo para los usuarios que transitaban por la vía.

Durante el operativo de bloqueo, el conductor colisionó deliberadamente contra un coche patrulla cuando intentaba acceder a la N-630.

Finalmente fue interceptado, detenido, y los agentes comprobaron que se trataba de un viejo conocido de la demarcación, con numerosos antecedentes relacionados con la seguridad vial.

Además, los agentes consultaron en la base de datos de la DGT confirmaron que carecía de permiso de conducir por pérdida de vigencia.

Y tras realizarle las pruebas de alcoholemia, estas revelaron que duplicaba la tasa máxima permitida, además de dar positivo en cocaína y THC. Las muestras de drogas fueron enviadas al laboratorio oficial para su confirmación.

Por estos hechos, se le investiga como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial: conducción bajo la influencia de alcohol y drogas, conducción temeraria y carecer de permiso en vigor.

Las penas a las que podría enfrentarse incluyen prisión de seis meses a dos años y retirada del carné de uno a seis años por conducción temeraria.

Además, de tres a seis meses de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol. También entre tres y seis meses de cárcel, multa o trabajos comunitarios por conducir sin permiso en vigor.