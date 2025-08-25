Toro cancela el correfoc programado para este jueves por los incendios que asolan a la provincia de Zamora

El Ayuntamiento de Toro ha decidió cancelar el correfoc que estaba previsto para este jueves ante “la difícil situación que están atravesando diversas zonas de la provincia por los incendios forestales”, como informan a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Lo hacen, añaden, como “muestra de respeto, solidaridad y sentido común” después de que en las últimas horas se hayan reactivado varios focos de los fuegos lo que ha provocado que el Cecopi haya tenido que decretar la evacuación de San Ciprián, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo.

Desde el Ayuntamiento de Toro han trasladado su apoyo a las personas afectadas y el agradecimiento a los servicios de emergencia que “continúan trabajando incansablemente”.

“Queremos también expresar nuestro sincero agradecimiento a la Compañía Scura Splats por su comprensión y sensibilidad ante esta cancelación, y por supuesto, esperamos poder contar con ellos el próximo año y celebrar juntos esta actividad con total normalidad”, han finalizado.