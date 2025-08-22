Toro celebra con alegría, buen rollo y mucha agua las Fiestas de San Agustín: el mejor plan para acabar el verano

Miles de peñistas, vecinos y visitantes han recorrido hoy el centro histórico de Toro en la tradicional gran mojada, uno de los actos más esperados de las Fiestas de San Agustín. Acompañados por la charanga El Flow, los participantes llenaron de música, agua y alegría un itinerario que partió de la Plaza Mayor y concluyó en el Espolón con una fiesta de la espuma.

El desfile acuático atravesó la plaza Santa Marina, la calle El Sol, San Lorenzo y la plaza de los Bollos de Hito, regresando después al corazón de la ciudad antes de culminar en el Espolón.

Desde los balcones, vecinos lanzaban cubos de agua a los participantes, mientras los bomberos se sumaban al espectáculo con sus mangueras. Un evento que tuvo hasta su propio momento de verdadero amor con una pedida de mano en directo.

La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, recordaba en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, que este es "uno de los actos que más gente congrega todos los años porque marca el inicio de las fiestas" y lo definió como "muy alegre y muy divertido".

Aunque el chupinazo de inicio se celebró de manera simbólica por las restricciones derivadas de los incendios forestales en la provincia, el ambiente no decayó ni un ápice.

Dos 'speakers' animaron a los asistentes desde primera hora, marcando el arranque de una programación que no dará tregua hasta el 28 de agosto. "Toro no para", destacó Medina, convencida de que la ciudad vivirá unos días "llenos de música, cultura, toros y gastronomía".

La apertura oficial de las fiestas está prevista para esta noche, a las 21 horas, con el pregón a cargo de Virgilio Gitrama, conocido popularmente como 'Vichy', al que la alcaldesa definió como "un hombre del Renacimiento en el siglo XX" por su versatilidad artística y por su papel como gran carrocista.

Y después, el primer gran concierto de San Agustín llegará de la mano de la popular banda de rock alternativo Ultraligera.

Un Toro que no para

A partir de aquí, el fin de semana será intenso. El sábado por la mañana abrirán los encierros camperos, y por la tarde se celebrará el tradicional desfile de carrozas, "una tradición única en Toro" que reunirá a catorce grupos acompañados de música y baile.

También participarán representantes de Condom (Francia), localidad hermanada con la ciudad. El domingo estará reservado a la monumental corrida de toros en su histórica plaza, con un cartel de primer nivel encabezado por Morante de la Puebla, Talavante e Ismael Martín.

Además, el fin de semana se completará con encierros urbanos, que se prolongarán durante la próxima semana.

Los días siguientes mantendrán la actividad en cada rincón de la ciudad. Habrá vermús musicales en distintos barrios, con variedad de estilos, concursos de paellas y limonadas en la Plaza Mayor (lunes), y el Día de "los chiguitos y chiguitas" (martes), con juegos infantiles repartidos por los barrios, fiesta de la espuma en Capuchinos y, también allí, vermú musical.

En el apartado cultural, Toro contará con la representación de 'El barbero de Picasso', con Chiqui Carabante, Mar Calvo y José Ramón Iglesias, dentro de la Red de Teatros de Castilla y León. Medina calificó esta obra como "espectacular" y destacó que el precio de las entradas, 15 euros, es "muy asequible".

El miércoles 27 se dedicará a los mayores, con juegos tradicionales, desayuno con chocolate y churros, y música de copla a cargo de África, una cantante afincada en Toro. Ese mismo día se celebrará el espectáculo de la orquesta La Misión, trasladado finalmente al polideportivo Raquel Álvarez de Polo por problemas de espacio en Capuchinos.

El 28 de agosto, festividad de San Agustín, se celebrará una procesión especial por el Año Jubilar, además de la misa mayor. La alcaldesa subrayó que la iniciativa busca "honrar al patrón recorriendo las calles de la ciudad".

Una ciudad segura y amable

Finalmente, Medina recalcó también el carácter hospitalario y seguro de las fiestas y de la propia ciudad. "Venir a Toro es acudir a un sitio tranquilo, donde la alegría predomina y la participación de todos es unánime".

La reducción de la criminalidad en la ciudad, como apuntan los datos oficiales de la Subdelegación del Gobierno en Zamora; el refuerzo policial y la instalación de cámaras y nueva iluminación "han eliminado puntos conflictivos".

Además, la regidora informó que se ha desplegado un Punto Violeta "dinámico. Se trata de un recurso muy especial en la ciudad porque no está situado en una caseta fija ni en un lugar concreto, sino que funciona de manera itinerante.

Según explicó, la atención y el acompañamiento lo realizan jóvenes voluntarios, que se mueven por las zonas de mayor actividad festiva.

La intención es que, en lugar de que las personas tengan que desplazarse hasta un punto concreto, sean los equipos quienes se acerquen al público y estén presentes en las calles.

Medina destacó que este formato les parece "mucho más útil para proteger y evitar cualquier tipo de agresión sexual o de otra naturaleza".

El dispositivo se suma a un amplio plan de seguridad en el que participan Guardia Civil, Policía Local, Tráfico, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, lo que refuerza la idea de unas fiestas "amables y seguras".

Con calles repletas, música a todas horas y el vino de Toro como compañero imprescindible, la ciudad ya disfruta de su semana grande. Como resumía la alcaldesa, "qué mejor que venir a las fiestas de Toro a disfrutar de alegría, buena música, actos culturales y, por supuesto, buena gastronomía y buen vino".