El incendio de Puercas baja a nivel 1 y los vecinos de Castromil regresan a sus casas

El delegado territorial de la Junta en Zamora y director del Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) de la provincia, Fernando Prada, ha informado de que baja el incendio de Puercas a nivel 1.

"Es una buena noticia, así liberamos medios de todo tipo, desde la UME a otros medios y permite que estén en otros incendios de Zamora o de la Comunidad", afirma.

Por otra parte, en cuanto al incendio de Molezuelas, confían en que también pueda bajar el nivel de peligrosidad durante la jornada del sábado, aunque recuerdan que dicha decisión depende del puesto de mando avanzado de La Bañeza.

Este, desde el pasado fin de semana, ha quemado una superficie aproximada de 31.500 hectáreas pero que, según Prada, se encuentra ya en buena situación.

Del mismo modo, los vecinos de la localidad zamorana de Castromil, que fueron desalojados ayer por la cercanía del incendio declarado el martes en A Mezquita (Ourense) y que saltó a la provincia de Zamora, pudieron volver a última hora de este viernes a sus casas.

Y avanzó que durante la mañana del sábado se analizará la situación de la carretera ZA-102, que permanece cortada, para valorar su apertura y el regreso a sus casas de los vecinos de las otras cuatro localidades zamoranas evacuadas por este incendio: Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto.