El incendio de Molezuelas de la Carballeda, sin llama: los vecinos volverán a sus casas tras una intensa noche de trabajo

Un bombero en el incendio de Molezuelas de la Carballeda Diputación de Zamora

Zamora ha amanecido con muy buenas noticias este lunes 11 de agosto. El incendio de Molezuelas de la Carballeda ha amanecido sin llama, aunque permanece activo, y, a lo largo del día, irán abriendo las carreteras.

Asimismo, los vecinos podrán volver a sus casas una vez que los perímetros se den por asegurados. Una alegría tras una intensa noche para combatir las llamas que se iniciaban durante la tarde del domingo y que obligó a desalojar a unas 700 personas de los municipios de Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosto.

Los vecinos de estos municipios eran trasladados al polideportivo de Camarzana de Tera y al albergue de peregrinos de Rionegro del Puente, a la espera de que remitiera la peligrosidad del incendio que se encontraba en nivel 2.

Una de las naves, en llamas, por el incendio Diputación de Zamora

Desde la Diputación de Zamora aseguran que la noche ha sido "muy intensa" y que los bomberos han trabajado "incansablemente" sobre todo en el Cubo de Benavente donde han realizado varias "intervenciones en viviendas con tejado de retama, luchando por salvar las casas".

Asimismo, tuvieron que realizar intervenciones forestales y otras de menor envergadura como la retirada de coches para proteger los bienes y actuaciones en explotaciones ganaderas.

El presidente provincial ha participado en el dispositivo "durante toda la noche". Por otro lado, lamentan que una nave con material de ferretería colapsó por las llamas y que también han ardido dos viviendas, "una de manera parcial", y que han localizado a los propietarios para trasladarles la información.

Por otra parte, algunas carreteras ya han abierto al tráfico a primera hora de la mañana. En este momento, es posible desplazarse por la ZA 111 (Rionegro-Molezuelas-JB Cubo-León); por la ZA-P-1510 (Molezuelas-Uña) y por la ZA-P-2554 (Cubo Villaverde). Por el momento, aún permanece cortada la ZA-P-2554 (Cubo- Congosta).

"Gracias al dispositivo y al esfuerzo de los bomberos, se pudo defender la integridad del núcleo urbano, que fue atacado por el fuego por varios flancos durante toda la noche. Quemando construcciones antiguas rodeadas de vegetación", afirman desde la institución provincial.

Una zona del terreno calcinado por las llamas Diputación de Zamora

Las unidades desplazadas del parque provincial de Aliste junto a la nodriza se han retirado del lugar y, por el momento, se mantienen, hasta nueva orden, la dotación de efectivos del parque provincial de Rionegro.

Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León han puesto en conocimiento que la climatología nocturna ha sido "favorable durante toda la noche" y ha permitido a los equipos de tierra y maquinaria pesada poder actuar.

Y continúan pendientes de las altas temperaturas previstas para este lunes y de cómo estas pudieran afectar al incendio.