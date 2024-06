Un centro educativo de la provincia gana el Certamen de Retos Women Enginners

El próximo lunes, 17 de junio, se entregarán los premios del II Certamen de Retos Women Engineers a las 18 horas en el salón de actos del Campus de Viriato de Zamora. Este certamen comenzó el pasado febrero con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia dentro del programa 'All we are Steam'.

En total, a la actividad 'All we are steam - Retos WE' se presentaron 16 trabajos en formato video, en ellos, 14 mujeres investigadoras del ámbitos de la Ingeniería y la Arquitectura de las Universidades de Salamanca, Granada, Valladolid y Bragança retaron a los jóvenes de entre 5 a 18 años a que intentaran resolverlos.

A esta segunda edición se presentaron ocho propuestas procedentes de tres centros educativos de la provincia de Zamora. El jurado ha otorgado el primer premio al 6º curso de Primaria del CEIP Nuestra Señora de la Paz, por sus propuestas para el Reto 2 'Equilibrio de figuras planas'. Sobre este centro, la comisión ha afirmado que "han sabido transmitir a su alumnado el propósito de la convocatoria".

El segundo premio a Celia Pozo, de 2º de la ESO del IES Poeta Claudio Rodríguez, por su propuesta para el Reto 7 'El planeta está en nuestras manos. Recicla'. El tercer premio ha tenido un empate en puntuaciones en la resolución de dos retos: por un lado, cuatro alumnos de 2º de la ESO del IES Claudio Moyano con su propuesta para el Reto 13 '¿Qué sabes de los subproductos agroalimentarios?'. Por otro lado, dos alumnas de 3º de la ESO del IES Poeta Claudio Rodríguez con su propuesta para el Reto 1 'Alimentación Kilómetro 0'.

En cuanto al primer accésit de este certamen, se lo han otorgado al 6º curso de Primaria del CEIP Nuestra Señora de la Paz por sus propuestas para el Reto 10 'Mensajes secretos con disco cifrador'.

El resto de accésits del certamen se les han concedido a tres alumnos del IES Poeta Claudio Rodríguez. En primer lugar, a Diego Manuel de 3º de la ESO por su propuesta para el Reto 13 '¿Qué sabes de los subproductos agroalimentarios?', en segundo lugar, a Alba de Sousa de 2º de la ESO por su propuesta para el Reto 7 'El planeta está en nuestras manos. Recicla', y en tercer lugar a Sofía Andrés de 3º de la ESO por su propuesta para el Reto 13 '¿Qué sabes de los subproductos agroalimentarios?'.

La comisión, reunida el pasado 5 de junio, que ha emitido el fallo estaba compuesta por representes de las distintas áreas implicadas en el proyecto. Los vocales de esta comisión son: Virginia Aznar Cuadrado, Alicia García Holgado, Miriam Hernández Jiménez, Diana Movilla Quesada, Susana Nieto Isidro, Ana Belén Ramos Gavilán, María Ascensión Rodríguez Esteban, y Ana María Vivar Quintana, ejerciendo como presidenta Ana Belén González Rogado (coordinadora del proyecto) y como secretaria Celia Conde Rodríguez.

Una vez públicas las votaciones, la comisión felicitó a los participantes, especialmente al profesorado por su implicación, así como por la calidad de las propuestas. Además, los centros educativos premiados recibirán kits educativos de Ingeniería y Tecnología para que puedan seguir con la labor de fomentar la vocación ingenieril a su alumnado. También, todos los participantes recibirán un reconocimiento por su implicación.

El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, y financiado por el Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad).