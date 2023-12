El Teatro Ramos Carrión celebra la Navidad con un homenaje a los Blues Brothers

El Teatro Ramos Carrión de Zamora se prepara para recibir un espectáculo único que fusiona la magia de la Navidad con la vibrante energía del blues y el góspel. Bajo el título 'Everybody Needs Some Christmas,' la compañía The Blues Brothers aterriza en la ciudad para ofrecer un homenaje festivo al legendario dúo surgido del Saturday Night Live.

El próximo viernes 22, a las 20.30 horas, los amantes de la música y la Navidad tienen una cita ineludible en el Teatro Ramos Carrión. La compañía promete una experiencia inolvidable para toda la familia, mezclando humor, interacción con el público, danza y música en vivo. El espectáculo se desarrollará en un ambiente navideño, acompañado por un coro góspel que añade una dimensión especial a la celebración.

'Everybody Needs Some Christmas' recorrerá los momentos más destacados de las películas icónicas 'Granujas a todo ritmo' y 'Blues Brothers 2000,' recordando a los artistas legendarios que marcaron esas producciones, como Aretha Franklin y Cab Calloway.

La compañía promete un recorrido musical que abarcará blues, soul y adaptaciones de villancicos, tejiendo una historia con moraleja navideña que hará que el público zamorano no pare de bailar.

Regala Teatro

Además, el Teatro Ramos Carrión impulsa la campaña 'Regala Teatro,' buscando que las entradas para espectáculos se conviertan en regalos significativos durante estas fechas. La programación incluye propuestas variadas, desde el Circo de las Estrellas hasta el espectáculo de mentalismo de Toni Bright, el concierto de Navidad y Año Nuevo, y destacados artistas como Gordas, Francisco, Wilbur, Dani Rovira, Álex Clavero o David Cepo, entre otros.

Para aquellos interesados en formar parte de estas experiencias culturales, las entradas están disponibles en la web oficial del teatro, www.teatroramoscarrionzamora.com, o pueden adquirirse directamente en la taquilla del Ramos Carrión, abierta de martes a domingo, de 11 a 13 y de 17.30 a 20.00 horas.

