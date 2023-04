Zamora Sí presenta candidaturas en 60 municipios de la provincia: estos son sus rostros

Zamora Sí ha presentado este jueves, 20 de abril, a sus candidatos para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo en 60 municipios de la provincia, que representan el 75% de la población total. El presidente de Zamora Sí, Eloy Tomé, ha presentado a los candidatos como "gente valiente, que no tiene miedo a alzarse contra lo establecido para luchar de forma decidida y firme por lo que merece Zamora".

Tomé ha destacado que los municipios en los que se presentarán a las elecciones son, en su mayoría, los más poblados de la provincia. Además, ha enfatizado que Zamora Sí llega para liderar las instituciones con personas de valía reconocida, de honestidad garantizada y con capacidad de trabajo, que se dejarán la piel por los zamoranos.

El partido ha agradecido a los candidatos que hayan dado un paso al frente por sus municipios y los ha definido como gente honesta, trabajadora, desinteresada y que no se resigna a ver caer a sus pueblos. El presidente ha afirmado que Zamora Sí es la voz sensata y razonable que necesitan los ciudadanos de cada municipio zamorano para devolverles algo que nunca deberían haberles arrebatado: la ilusión.

Alguna de las líneas de trabajo de Por Zamora son la creación de oportunidades de empleo a través del emprendimiento, la eliminación de trabas burocráticas, la mejora de las infraestructuras, la búsqueda de inversión y el retorno de los jóvenes que han tenido que marcharse, según indicaba Tomé. Además, ha hecho un llamamiento a la unidad de los zamoranos para garantizar sus servicios sanitarios y educativos, su derecho a formarse decentemente poniendo en valor el mundo rural y las ventajas de vivir en sus pueblos.

Por último, el presidente ha defendido que Zamora no necesita partidos políticos que no han ofrecido soluciones reales y que Zamora Sí es la voz de la provincia diciendo "basta" y un proyecto para hacer frente al centralismo, al populismo, y a la discriminación que sufre Zamora. En palabras de Tomé, "Zamora Sí ya somos una tendencia y no solo una formación política más".

Lista de candidatos

-Almaraz de Duero: Ignacio Prieto Vizán

-Argujillo: Lucía González Bringas

-Aspariegos: Francisco Javier Misol Vaquero

-Barcial del Barco: Pedro Luis Tapioles Díez

-Benavente: María Dolores Saludes Martínez

-Calzadilla de Tera: Ricardo Arroyo Prieto

-Camarzana de Tera: José Antonio del Amo Llamas

-Carbajales de Alba: Manuel Fidalgo Guillermo

-Carbellino: Felipe Antonio Aguilar Huelgo

-Castronuevo: María Paz Camarón Asensio

-Cerecinos del Carrizal: José Aurelio Fernández López

-Coreses: Sergio Correa Ratón

-Cubillos: Álvaro Ferrero Álvarez

-Fermoselle: José Manuel Pilo Vicente

-Ferreras de Arriba: José María Ferreras Canas

-Fuentesaúco: José María Ramos Pérez

-Gamones: José Manuel Luengo Peña

-Gema: María del Carmen González de Rivera Revuelta

-Losacino: Omid-Ismael Iranpour García

-Luelmo: Carolino Esteban Villar

-Mahíde: José López Matellanes

-Manganeses de la Polvorosa: José Luis Pérez Gutiérrez

-Molacillos: María Luisa Pérez Cavero

-Moral de Sayago: Fuensanta de los Ángeles Jorge Barbero

-Moraleja de Sayago: Ángel Villamor Turrión

-Moraleja del Vino: Juan Carlos González Álvarez

-Morales del Vino: Amalia Balseiro Olivar

-Moralina de Sayago: María Luisa Rodríguez Cabezas

-Moreruela de los Infanzones: Enrique Prieto Nieto

-Muelas del Pan: Jesús Ángel Losada Vaquero

-Olmillos de Castro: Roberto Fuentes Rivera

-Pereruela: Aitor Carnero Redondo

-Perilla de Castro: Beatriz Eugenia de la Prieta Gómez

-Piedrahíta de Castro: Francisco Salvador Santiago

-Pinilla de Toro: Agustín Martín Prada

-Piñero, El: José Miguel Mateos Ramos

-Rabanales: Domingo Ferrero Cruz

-Roales: José Miguel Villafranca Gil

-Salce: Luis García Álvarez

-San Pedro de Ceque: Eloy Peláez Majado

-San Vicente de la Cabeza: José Javier Pérez del Río

-San Vitero: Laura Vanesa Mezquita Mezquita

-Santa Croya de Tera: Óscar García Fernández

-Tapioles: José Luis Carricajo García

-Toro: María de la Calle Solares

-Torregamones: Julio Pascual Lorenzo

-Vega de Tera: Francisco Javier Cañibano Sastre

-Videmala: María Concepción Rodrigo González

-Villabrázaro: Eripio Santiago Posada

-Villaescusa: Fernando Daniel García Ramos

-Villageriz: Argimiro Paz Cristóbal

-Villalpando: Ciriaco Gallego Gallego

-Villalube: Ángel García González

-Villamayor de Campos: Francisco Rojo Cañibano

-Villanueva del Campo: Juan Manuel Hernández Centenero

-Villaralbo: José Antonio Lera Álvarez

-Villardeciervos: Faustino Gallego Rodríguez

-Villaseco del Pan: Raquel Encarnación Fuentes Rodríguez

-Villavendimio: Pedro Martín Temprano

-Zamora: Francisco José Requejo Rodríguez

