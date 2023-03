IU acusa al PP de politizar desde la Diputación el conflicto de los aparcamientos de La Vaguada

El culebrón de las obras de los aparcamientos en el antiguo colegio de La Vaguada no deja de sumar capítulos. Si ayer se sucedían los ataques vandálicos y la protesta de una veintena de vecinos, que llegaron a cortar el tráfico en la zona durante unos minutos, ahora, Izquierda Unida ha acusado al Partido Popular de politizar la protesta vecinal a través del órgano que gobiernan: la Diputación Provincial.

Lo hacen en boca del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alexander Alonso, quien ha hecho público en su cuenta de Facebook un mensaje de Whatsapp presuntamente enviado desde un teléfono móvil oficial asignado al Área de Deportes de la Diputación de Zamora, que animaría a los equipos zamoranos a acudir a estas protestas.

En concreto, el mensaje insta a los clubes a acudir al intento de paralización de las obras que los vecinos de La Vaguada han convocado para este viernes a las 15.00 horas. En vista del mensaje, el concejal de Deportes cuestiona si estas protestas están politizadas y se muestra crítico con el presunto "cargo público y cobra dinero público (concretamente 35.511,14 euros)" que estaría detrás del mensaje y al cual acusa de utilizar contactos obtenidos por medio de la Diputación para "azuzar" a la sociedad zamorana.

Mensaje supuestamente enviado desde un móvil de la Diputación de Zamora Facebook

Además, Manuel Alonso plantea dos preguntas: si los vecinos están informados sobre las obras y si todas las personas que protestan son vecinos individuales o si el Partido Popular "está utilizando su red" para desgastar al gobierno municipal de cara a las elecciones.

Los vecinos lo niegan

Por su parte, la representación vecinal de La Vaguada se ha apresurado a emitir un comunicado donde niegan que sus protestas se vean motivadas "con ningún interés político".

Además, quieren dejar claro que las declaraciones que está haciendo el alcalde de Zamora, Francisco Guarido en los medios de comunicación "son falsas" y que no están pidiendo una zona deportiva ni que se extiendan las zonas verdes existentes. Además, aseguran que no fueron informados con dos meses de antelación sobre las obras de aparcamiento y que no las aceptaron en primera instancia.

Los vecinos recuerdan que en la reunión con Guarido se les ofreció arreglar los parques infantiles y levantar parte de la zona ajardinada para cementarla y colocar una cesta de baloncesto, lo cual fue rechazado por los vecinos que estaban allí para expresar su descontento con el parking. Los vecinos explicaron que el aumento de flujo de tráfico, la emisión de contaminantes, la inseguridad vial para las escuelas y la población mayor son algunas de las razones por las que el aparcamiento sería perjudicial para la zona.

Los vecinos quieren seguir manteniendo un diálogo con el alcalde y están dispuestos a discutir el tema en cualquier momento.

