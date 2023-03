Mañueco: "La mejor moción de censura es la que vamos a hacer los españoles el 28 de mayo"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hablado sobre la moción de censura que VOX presentará este miércoles 21 de marzo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Respecto a la postura del Partido Popular ante esta situación, Mañueco ha señalado que "cada momento tiene sus circunstancias" y que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo ya ha explicado su posición al respecto.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León considera que "la mejor moción de censura es la que vamos a hacer los españoles el 28 de mayo y luego cuando vengan las elecciones generales". Para Fernández Mañueco, es en las urnas donde los ciudadanos deben explicarse y expresarse, no a través de una moción de censura. En este sentido, Mañueco ha afirmado que el planteamiento adecuado y correcto es el que ha fijado Núñez Feijóo, y ha subrayado que ese es el rumbo que deben seguir.

Así lo ha expresado durante su viaje a Zamora, donde ha acudido para apoyar oficialmente la candidatura de Jesús María Prada a la Alcaldía de Zamora. Mañueco ha señalado que "quien la respalda es la ciudadanía de Zamora, la gente de la ciudad de Zamora, fundamentalmente por tres motivos". El primero, según ha explicado, es la experiencia y la vocación de servicio público dilatada del candidato, que ha demostrado su eficacia en la gestión como concejal, diputado y vicepresidente de la Diputación de Zamora. "Eso es algo muy importante", ha asegurado.

En segundo lugar, el presidente del PP de Castilla y León ha destacado la seriedad, claridad de ideas, honestidad y amor por Zamora de Jesús María Prada. "Es una persona que quiere por encima de todo a Zamora, más allá de ideologías, de formaciones políticas, quiere lo mejor para Zamora y eso lo ha demostrado en su intervención", ha señalado Fernández Mañueco.

Por último, el tercer motivo que, según el presidente del PP de Castilla y León, hace de Jesús María Prada un candidato ganador, es su carácter reivindicativo. "Lo que necesitamos en estos momentos en las ciudades, en los municipios son personas, hombres o mujeres que reivindiquen lo mejor para su municipio", ha afirmado Fernández Mañueco. El candidato del PP a la Alcaldía de Zamora se ha comprometido a trabajar para "facilitar la vida a los empresarios" y "mimar a los empresarios de Zamora". "Cuidar a los empresarios de Zamora es una de sus misiones", ha subrayado el presidente del PP de Castilla y León.

Mañueco ha asegurado que tanto él como la Junta de Castilla y León se volcarán en esa reivindicación, y ha destacado que Jesús María Prada es una "apuesta que surge desde abajo para ganar". "Ese es el ánimo, la ilusión y el espíritu con el que afrontamos esta precampaña y la futura campaña electoral", añadía.

"Estoy en esta maravillosa ciudad que tantos afectos me trae me recuerda y por mi parte decir que en ese proyecto de cuidar y de mimar a los empresarios la Junta de Castilla y León, como presidente de la Junta de Castilla y León me estoy volcando, pero como candidato Jesús María y como espero futuro alcalde estoy convencido de ello, vamos a trabajar codo con codo para conseguir que se instalen aquí más empresas para que haya oportunidades, para que haya oportunidades de vida, empleo y más gente viviendo y trabajando en Zamora. Yo creo que estas tres ideas son las que hacen de Jesús María, un candidato ganador, un candidato y una apuesta que surge desde abajo como he dicho antes, pero que surge desde abajo para ganar", ha afirmado Fernández Mañueco.

