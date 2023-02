Pancho Varona llega a Zamora en medio de la polémica por su divorcio musical con Joaquín Sabina

Pancho Varona y Joaquín Sabina llevan semanas siendo protagonistas de un peculiar divorcio mediático, concretamente, una separación musical. El madrileño y el jienense habían mantenido una relación profesional y de amistad durante más de 40 años. Varona es el responsable de más de cien composiciones del artista, entre ellas, las del mítico disco 19 días y 500 noches.

Pero el pasado mes de noviembre, el propio Pancho Varona explicaba en un tuit que "Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira". Y a partir de ahí se desataron las especulaciones. Se ha hablado de la influencia que la joven mánager de Varona, Esther Segarra, haya podido tener en este asunto.

Pero el propio guitarrista, compositor y productor ha aclarado que las desavenencias vienen por su complicada relación y varias desavenencias con el resto de miembros de la banda. En concreto, Varona explica en el pódcast Detrás, con un revolver, de Sonora, que le habían llegado rumores sobre que los músicos indicaron a Joaquín que "si va Pancho a la gira, nosotros no vamos". Pero el guitarrista tampoco acepta esta versión porque, en este mismo espacio, asegura que se comunicó con Antonio García de Diego (músico de Sabina) y le negó tal requerimiento.

Sea cierto o no esa exigencia de los músicos de Sabina, lo que sí es cierto y así lo ha confirmado Pancho Varona, es que las tiranteces entre él y el resto de los músicos existen. En concreto se remontan a las Noches Sabineras, un grupo formado por la mayor parte de los músicos del propio Joaquín Sabina (incluido Varona); y con quién el guitarrista de 65 años tuvo "un desencuentro por las agendas".

Pancho Varona explica que "tenía mucho trabajo en solitario con mi mánager (Esther Segarra)" y, aparte, las Noches Sabineras tenían su propio representante. El trato, según Varona, era que él pasaba medio mes con la banda y otro "para mis cosas". Pero el guitarrista cuenta que los músicos de Sabina "me empezaron a pedir más días de mi tiempo para poder trabajar más". Algo que llevó a una discusión entre ellos y "sin avisarme, anunciaron que la banda se partía".

Sea como fuere, el caso es que el madrileño continúa con su trabajo en solitario, donde recala precisamente este viernes 17 de febrero en La Cueva del Jazz en vivo, en Zamora. Será a las 21 horas, con entradas a 12 euros, más gastos de distribución, en Entradium y 15 euros en taquilla.

En este show, Pancho Varona propone un formato "muy íntimo", solo con su guitarra y repasando "toda su carrera y cantando algunos de los míticos himnos que compuso para otros artistas, como No me importa nada o Sin embargo. Además, el madrileño no solo cantará sus grandes éxitos, sino que el directo irá "intercalando la música con la historia de las mismas", donde Varona compartirá anécdotas personales sobre cómo surgieron cómo se grabaron los temas en cuestión. Quién sabe si aprovechará para desvelar más detalles del divorcio musical más sonado de los últimos tiempos en España.

